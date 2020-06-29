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Детские площадки, аэропорты, багажники машин. Где голосуют по поправкам

От парковок и детских площадок до железнодорожных вокзалов и аэропортов. Избирательные участки открыты по всей России в самых необычных местах. Сделано это, чтобы повысить явку. Если изменения к Конституции будут одобрены, президент Владимир Путин сможет оставаться у власти еще два срока, то есть до 2036 года (согласно нынешним правилам, он должен был бы покинуть свой пост в 2024 году). Голосование по поправкам началось 25 июня и завершится 1 июля.
Голосование на детской площадке в городе Пушкин. Мегафон используется, чтобы громко оповещать о возможности опустить бюллетень в урну на этом избирательном участке.
1 Голосование на детской площадке в городе Пушкин. Мегафон используется, чтобы громко оповещать о возможности опустить бюллетень в урну на этом избирательном участке.
Мальчик катается на самокате рядом с избирательным участком в одном из спальных районов Санкт-Петербурга.
2 Мальчик катается на самокате рядом с избирательным участком в одном из спальных районов Санкт-Петербурга.
Голосование на избирательном участке в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 25 июня. Здесь опустить бюллетень в урну можно на протяжении недели. Сделано это из-за эпидемии коронавируса, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте в один день.
3 Голосование на избирательном участке в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 25 июня. Здесь опустить бюллетень в урну можно на протяжении недели. Сделано это из-за эпидемии коронавируса, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте в один день.
Избиратель в Санкт-Петербурге собирается проголосовать на уличном избирательном участке.
4 Избиратель в Санкт-Петербурге собирается проголосовать на уличном избирательном участке.

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