От парковок и детских площадок до железнодорожных вокзалов и аэропортов. Избирательные участки открыты по всей России в самых необычных местах. Сделано это, чтобы повысить явку. Если изменения к Конституции будут одобрены, президент Владимир Путин сможет оставаться у власти еще два срока, то есть до 2036 года (согласно нынешним правилам, он должен был бы покинуть свой пост в 2024 году). Голосование по поправкам началось 25 июня и завершится 1 июля.

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