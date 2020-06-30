В московском районе Раменки завысили число голосовавших на дому

В московском районе Раменки обнаружили значительное превышение участников надомного голосования. Об этом написал в фейсбуке член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Кирилл Трофимов.

По его словам, к началу голосования в комиссию подали более девяти тысяч заявок на надомное голосование, хотя их количество обычно не превышает тысячи. Большая часть из них приходится на одну треть комиссий.

К вечеру второго дня голосования - 26 июня, на некоторых УИК вне помещений для голосования ( на дому или на предприятиях) проголосовали по 400-500 человек, то есть почти каждый четвертый избиратель, отмечает Трофимов.

27 июня он проверил несколько комиссий и выяснил, что выездная группа успела за шесть часов обойти 185 человек. При проверке ещё одной комиссии обнаружилось, что из 400 с лишним проголосовавших выписки из реестра надомников есть только по 50-ти, а в книгах отметки стоят только по 20 проголосовавшим. Напротив остальных фамилий стоят отметки карандашом. Трофимов допустил, что, если люди, упомянутые в книге избирателей, придут голосовать, то их запишут как проголосовавших на участке.

Также Трофимов обнаружил, что на некоторых участках данные о количестве участников надомного голосования в документах УИК отличаются от сведений в сводках ТИК. Так, на участке № 2771 по документам ТИК на дому проголосовали 393 человека, а по документам УИК для надомного голосования выдали всего 34 бюллетеня.

Сведения о значительном превышении надомного голосования подтвердились на участках № 2771 и № 2773, сообщил председатель общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух.

Накрутка явки на общероссийское голосование по поправкам к Конституции вредит ему и дискредитирует процедуру плебисцита. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире "Первого канала»"

По словам Памфиловой, никаких указаний о необходимом уровне явки на голосование "никто никогда [...] не давал. Закон не предполагает порога явки, сколько придет, столько и придет", — сказала глава ЦИК. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.

Голосование по поправкам началось 25 июня и проводится в течение недели. Основной день голосования – 1 июля. Он объявлен выходным. Явка на голосовании за 4 дня, по официальным данным, составила 37,2 процента. Всего проголосовали более 40 миллионов россиян, сообщает ЦИК.

Кроме того, с 25 по 30 июня в двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводится электронное голосование. На него зарегистрировались более одного миллиона человек. На утро 30 июня явка на онлайн голосование превысила 90 процентов.

Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.