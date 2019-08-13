Трамп: США много узнали в результате взрыва российской ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о том, что провалившееся испытание российской ракеты позволило американским специалистам получить немало новой информации.

В своем сообщении в Твиттере президент написал: "Соединенные Штаты много узнали в результате взрыва в России несработавшей ракеты. У нас есть подобная, но более совершенная технология. Взрыв российской Skyfall заставил людей забеспокоиться по поводу чистоты воздуха не только рядом с полигоном, но и вдалеке от него."

Skyfall - так НАТО классифицирует российскую экспериментальную крылатую ракету "Буревестник", которая, как предполагается, имеет ядерный двигатель и способна нести ядерный заряд.

Реплика президента Трампа была первой реакцией американского официального лица на взрыв, происшедший в четверг на объекте Министерства обороны в Архангельской области. Согласно данным прессы, у американских экспертов нет подтверждений того, что России удалось создать действующий ракетный ядерный двигатель. Имеющиеся сведения указывают на неудачные испытания. США отказались от создания подобного оружия в 60-х годах прошлого века, посчитав эту идею нереализуемой в силу разных причин.