Русская альтернатива. Дарья Провоторова – о "вакцинной дипломатии"



Россия, как и Китай, ведёт активное информационное наступление, пытаясь продвинуть по всему миру антикоронавирусные вакцины своего производства. Что характерно: Кремль сочетает использование публичной дипломатии и мер по дезинформации населения, чтобы представить свой "ответ COVID-19" более эффективным, чем ответ западный. Эта пропагандистская кампания является частью стратегии очернения западных демократий, ведь понятно, что "вакцинная дипломатия" открывает пути к международному влиянию.

В начале августа компания Facebook заявила о блокировке нескольких сотен аккаунтов, распространявших недостоверную информацию о вакцинах AstraZeneca и Pfizer. Аккаунты (а работа преимущественно велась в Индии, Латинской Америке и США) принадлежали, как полагают, связанной с российскими властями маркетинговой платформе Fazze. Ранее это агентство уже попадало в заголовки мировых СМИ в связи с тем, что оно предлагало YouTube-блогерам за деньги распространять фейки об опасности западных вакцин. Например, пыталось изобразить вакцину AstraZeneca как опасную, поскольку при её производстве используется генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. В сети распространялись мемы с изображением из цикла фильмов "Планета обезьян", создававшие впечатление, что вакцина может превратить людей в шимпанзе. Facebook в итоге запретил Fazze работать на своих платформах.

В исследовании Европейского союза, проведённом весной этого года, российские и китайские СМИ обвинялись в организации "спонсированной государством дезинформации" с целью посеять недоверие к западным вакцинам за счёт сенсационных заявлений об их опасности и установления "необоснованной связи между прививками и смертностью". Известно, что Россия активно использует разные методы манипулирования информацией. Недобросовестное информирование о проблемах вакцинации - причина, по которой YouTube заблокировал аккаунты двух немецкоязычных телеканалов российской государственной компании RT, что обернулось крупным международным скандалом.

Москва активно продает собственную вакцину Sputnik V за рубеж. Многие аналитики рассматривают эти усилия как попытку набрать геополитические очки и укрепить влияние с помощью мягкой силы в разных уголках планеты, прежде всего в странах так называемого третьего мира. Весной этого года администрация США выступила с открытым предупреждением в адрес российских СМИ, замеченных в распространении ложной информации об опасности применения западных вакцин. Аудитория этих медиа невелика, однако, как считают в Вашингтоне, ложная информация может быть усилена другими российскими и международными СМИ. Ярким эпизодом этой кампании оказалcя случай News Front, это малоизвестный новостной портал, редакция которого называет себя группой "бойцов информационной войны". News Front работает на девяти языках и распространяет зачастую фейковую информацию об опасности производимых на Западе вакцин, параллельно продвигая идеи о безопасности и эффективности "российской альтернативы". Сайт был создан в 2014 году, во время операции по аннексии Россией Крыма, где до сих пор размещается редакция News Front. Говорить, что эта (как, кстати, и другие) российская информационная кампания полностью провалилась, неверно. По данным Госдепартамента США, к моменту блокировки контролируемые News Front каналы YouTube имели почти полмиллиона подписчиков и почти полмиллиарда просмотров. Саму же блокировку вредоносного контента Министерство иностранных дел России назвало "произвольной цензурой" российских СМИ.

Попытки Кремля распространить по миру свою мягкую силу с помощью российской вакцины разбились о задержки с поставками Sputnik V покупателям

В марте 2021 года Альянс за обеспечение демократии обнародовал доклад с анализом тематики, продвигаемой российскими, китайскими и иранскими чиновниками, а также финансируемыми этими режимами СМИ. В ответ компания RT заявила о том, что "американские пропагандисты разжигают страх и ненависть", а также что "требование "контекста" – это излюбленный прием так называемых проверяющих фактов, чтобы доказать: кое-что ложно, даже когда фактически истинно". "Полуправда", вырывание фактов из контекста – эти приёмы, как известно, используют российские пропагандисты. Применение тщательно подобранной или плохо контекстуализированной информации позволяет манипуляторам вводить в заблуждение аудиторию, игнорируя правила и нормы, разработанные для борьбы с дезинформацией.

Авторы доклада проанализировали десятки тысяч сетевых сообщений и выделили три направления упомянутой кампании дезинформации:

Вместо трансляции заведомо ложной информации российские государственные СМИ использовали полуправду, делая сенсационные сообщения о небезопасности западных вакцин и игнорируя контекст. Вакцине Pfizer – она оказалась первой одобренной ВОЗ западной вакциной и потому рассматривалась в Москве как основной конкурент российского Sputnik V – уделили главное внимание. В частности, российские государственные СМИ регулярно использовали тщательно подобранные примеры, чтобы указать на причинную связь между вакцинацией Pfizer и последующими смертями.

Кремлёвские средства массовой информации активно продвигали идею о предвзятом освещении в мировой прессе эффективности российских вакцин и игнорировании проблем их западных конкурентов. Однако вопреки подобным утверждениям, например, упоминавшаяся RT смерть в норвежском доме престарелых после использования его пациентами Pfizer освещалась крупнейшими международными агентствами. 86% упоминаний Pfizer российскими государственными СМИ cодержали либо отрицательную информацию о ней (включая смертельные случаи), либо отрицательную информацию о компании-производителе.

Москва адаптирует свои сообщения для целевой аудитории, распространяя на потенциальных конкурентных рынках в Индии, Латинской Америке и Африке специально "заточенную" информацию. В частности, прокремлевские СМИ выступали с обвинениями в адрес производителей западных вакцин о том, что якобы они "ставят прибыль выше человеческих жизней" и что их вакцины недоступны для бедных стран. Однако в то время, как российские журналисты рассказывали о доступности Sputnik V для Африки, выяснилось, что страны – участницы Африканского союза будут весьма дорого платить за эту вакцину: $9,75 за дозу, что значительно выше, чем $3 за дозу AstraZeneca и $6,75 за дозу Pfizer.

Способность разрабатывать и распространять вакцину Sputnik V оказалась эффективным инструментом для противодействия внутренней и международной критики, демонстрации компетентности и "исконной российской щедрости". Не случайно вакцина получила название в честь успеха Советского Союза в 1957 году в деле запуска – раньше, чем это смогли сделать западные страны, – первого искусственного спутника Земли. Однако всё ли так для Кремля радужно?

11 августа Российский фонд прямых инвестиций отметил первую годовщину разработки вакцины Sputnik V. Российская пропаганда в 2020 году ставила во главу угла "скорость и первенство", а не следование научным нормам и процедурам проверки эффективности и международной сертификации. Поэтому вакцина была запущена в производство до завершения надлежащего тестирования. Министерство здравоохранения России утверждало, что вакцина эффективна против всех штаммов COVID-19 и имеет 83% эффективности в борьбе против очень опасного индийского штамма коронавируса. Несмотря на триумфальные речи, кампания по распространению вакцины как в России, так и за её рубежами переживает кризис.

Дельта-штамм стал причиной рекордного количества случаев заболеваний и смертей: в начале октября ежедневно в России погибало почти по 900 человек, в последние дни цифры, увы, еще выше, а число вновь заболевших регулярно превышало 20, а то и 25 тысяч человек. Согласно докладу, опубликованному в журнале Nature, Россия является абсолютным антилидером по готовности прививаться (30% населения). По данным Левада-центра (​организация объявлена властями России "иностранным агентом" и оспаривает этот статус. – Прим. РС,), в августе 52% опрошенных социологами россиян вообще не планировали вакцинироваться.

Попытки Кремля распространить по миру свою мягкую силу с помощью российской вакцины разбились о задержки с поставками Sputnik V покупателям. Страны, заключившие договоры о приобретении российской вакцины, всё чаще сообщают о проблемах с поставками второго компонента. В марте 2021 года Россия обязалась поставить 700 миллионов доз вакцины по всему миру, однако сейчас этот показатель кажется недостижимо далёким. Страны Африки являются, по всему судя, ключевым целевым рынком для российских вакцин, но ситуация с поставками там оставляет желать лучшего: Гана получила только 20 000 доз из ожидаемых 3,4 миллиона, Ангола – только 40 000 доз из запрошенных 12 миллионов. Близкий партнер России Иран заказал 62 миллионов доз вакцины, но к началу августа было получено только 2 миллиона.

Россия столкнулась с волной расторжения контрактов на поставку вакцины в Латинской Америке: Гватемала отменила заказ на 8 миллионов доз и в настоящее время ведёт борьбу с Россией за компенсацию. Министр здравоохранения Аргентины посетил Москву, чтобы обсудить поставки вакцины на фоне растущих слухов о том, что Буэнос-Айрес отменит свои заказы. Бразилия же, несмотря на то что одобрила использование российской вакцины, ограничила использование Sputnik V всего 1% населения, но и такой охват, скорее всего, будет ещё ограничен. Постепенно Россия потеряла преимущество первопроходца над странами Европы и США, которые успешно наращивают поставки вакцины.

Неудачи российской "вакцинной дипломатии" может иметь заметные геополитические последствия. Несмотря на растущее присутствие в странах Африки и Латинской Америки, Россия по-прежнему страдает от дефицита мягкой силы. Одним из главных аргументов в пользу сотрудничества с любым международным партнёром является его надежность, в том числе в условиях кризиса. Но как раз с этим обнаружились проблемы: неэффективность действий Москвы в деле противодействия коронавирусу подрывает общее доверие к Кремлю.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

​Дарья Провоторова – блогер, Санкт-Петербург



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции