Левый коктейль. Артемий Троицкий гуляет по минным полям свободы

Хедлайнер сто тридцатого шестого выпуска программы "Музыка на Свободе" – творческий бунтарь Вадим Курылёв, неутомимо продвигающий политически-алармистское измерение в российской рок-музыке. ​Рок-критик Артемий Троицкий напоминает о предыдущей антивоенной музакции, организованной Курылёвым (альбом "Нам не нужна война"), и с удовольствием рассказывает о новой инициативе – сборнике "Мир без войны".

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Существует мнение о том, что русский рок сильно политизирован. Это верно лишь отчасти. Конечно, в советское время один тот факт, что музыкант играл рок (то есть музыку, идеологически сомнительную, если не сказать вредоносную), можно было воспринимать как политическое заявление. Тем более что во многих рок-песнях речь шла об одиночестве, отчуждении, пьянстве, сексе, лицемерии – а это была почти антисоветчина, недостойная молодых строителей коммунизма. Однако справедливости ради нужно констатировать: прямых обличительных политических песен – скажем, про КГБ, КПСС, Ленина-Сталина-Брежнева, войну в Афганистане – в классическом русском роке 1970–1980-х и в помине не было. Перестроечные хиты "Скованные одной цепью" на стихи Ильи Кормильцева и "Твой папа – фашист" Михаила Борзыкина – максимум рок-политизированности тех времён. Настоящий, сформулированный политрок появился в России позже, уже в девяностые, и его знаменосца зовут Вадим Курылёв.

В 1986 году Юрий Шевчук перебрался в Ленинград, собрал первый состав из местных музыкантов, дебютировал в знаменитом рок-клубе и записал первый "питерский" альбом группы ДДТ "Я получил эту роль". Курылёв играл на бас-гитаре, блок-флейте и подпевал. В группе Шевчука он состоял 16 лет, одновременно участвуя в разнообразных побочных проектах (от серьёзных "Разных людей" Александра Чернецкого до пародийных "Дубов-колдунов") и записывая сольные альбомы. В 2004 году собрал группу "Электрические партизаны", в которой развернулся по-настоящему. Музыка "ЭП" – высокоэнергичный гитарный рок в диапазоне от академичного харда до панка, хардкора и гранжа. Всё в рамках указанных жанров и без особых открытий. Говорят, есть у Курылёва и экспериментальные работы, в частности, с саксофонистом Сергеем Летовым, но я их не слышал. По мне, интереснее и нетипичнее содержательная составляющая творчества Вадима.

Вадим Курылёв с композицией "За острый край"

На обложках альбомов "Электрических партизан" соседствуют два (суб)культурно-политических символа: анархо-панковая буква А в круге и хиппово-антивоенный символ pacific. Именно такова идеологическая повестка Вадима Курылёва – мир и анархия. Это чистый и идеалистический "левый" коктейль, который редко идёт дальше прекраснодушных деклараций, поскольку на практике и социальные революции, и даже борьба за мир всегда чреваты конфронтацией и насилием.

"Электрические партизаны" с композицией "Преданная революция"

К чести Курылёва надо сказать, что он декларациями и страстными песнями не ограничивается. Пару лет назад он инициировал первую на моей памяти российскую рок-организацию, или, точнее, движение – "АнтиАрмия". Возмущённые кровавыми событиями на востоке Украины, активисты-рокеры выпустили альбом антивоенных песен "Нам не нужна война" (я рецензировал его в программе "Музыка на Свободе"). В этом году кампания получила продолжение – новый гимн и новый альбом "Мир без войны", в котором участвуют и ветераны-восьмидесятники "Хроноп", и фавориты 1990-х "Сплин" и "Чиж&Со", и молодые неравнодушные ребята – "Порнофильмы", "Элизиум", "Йорш"...

Лёха Никонов с песенкой "Дух противоречия"

К сожалению, я лично не знаком с Вадимом Курылёвым, но, судя по всему, человек он не только убеждённый, но и убедительный. Не будучи ни народным любимцем, ни медийным персонажем, он сплотил вокруг себя мощную общину музыкантов самых разных направлений – от бешеных панк-футуристов вроде Лёхи Никонова ("последние танки в Париже") до изысканной фолк-певицы Марины Капуро. Многие из них приняли участие в записи альбома-трибьюта "Электрических партизан" под названием "Дух противоречия". Обычно подобные оммажи выходят post mortem, но в данном случае, к счастью, и Вадим, и его группа живы-здоровы.

Йорш ft. Чача Иванов. "Сверхдержава"

Только что вышел новый (кажется, восьмой или девятый по счёту) альбом "Небо над Чевенгуром", который я ещё не успел послушать. Судя по названию, очередная прекрасная рок-утопия о революционных пассионариях. Проще простого, конечно, иронизировать насчёт неизбывного идеализма борцов с мировой несправедливостью – но как здорово, что эта боевая порода ещё не перевелась!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 136):

1. Jonathan Bree (New Zealand. Sleepwalking, LP Sleepwalking

2. Honey Hahs (UK). Beer Fear, LP Dear Someone, Happy Something!

3. David Byrne/Talking Heads (USA). Wild Wild Life, LP The Complete True Stories Soundtrack

4. Pete International Airport ft. Lisa Elle (USA/UK). Señorita, LP Safer with the Wolves...

5. Вадим Курылёв (Россия). "За острый край", LP "Тонкая игра"

6. Электрические партизаны (Россия). "Преданная революция", LP "Минные поля свободы"

7. Лёха Никонов (Россия). "Дух противоречия", LP "Дух противоречия": Tribite to Вадим Курылёв и "Электрические партизаны"

8. Йорш ft. Чача Иванов (Россия). "Сверхдержава", LP "Антиармия 2: Мир без войны"

9. Julia Holter (USA). Whether, LP Aviary 1

0. Festival Flamenco Gitano (Spain). Cantes Gitanos, LP Festival flamenco gitano

11. Charlotte Gainsbourg (France). Kate, LP Rest

12. David Eugene Edwards & Alexander Hacke (USA/Germany). Helios, LP Risha

13. Immersion (UK). Microclimate, LP Sleepless