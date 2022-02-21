"Умрёмте ж под Москвой!" Вадим Штепа – об инверсии фашизма

На днях из-под 15-суточного ареста должна выйти на свободу участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, посаженная по нелепому обвинению "в демонстрации нацистской символики". Причиной стала какая-то ироничная фотография, размещенная ею в соцсетях еще в 2015 году. Мне вспомнилось моё собственное дело того же года, когда меня арестовали по той же статье и тоже за давнюю фотографию. На ней мы с друзьями запечатлелись на фоне исторической финской самоходки, которая стоит во дворе музея города Хамина. Возле нее фотографируются туристы из разных стран, но нигде, кроме России, никто их не обвиняет в каком-то "преступлении".



Тогдашний глава Карелии Александр Худилайнен прямо заявил, что таким, как я, "не будет воли". Оцените его стиль – он приводит слова Сталина, который цитирует Гитлера, а "экстремист" все равно я. Всё это дело было, конечно, совершенно высосано из пальца. Просто властям не нравились мои публикации в прессе о регионализме и федерализме, но придраться к ним формального юридического повода не было. Поэтому нашли старую фотографию "ВКонтакте". А сотрудники Центра "Э" прямо предупредили: "Следующее дело будет уже не административным, а уголовным". И я понял, что заниматься моей журналистской работой мне в России больше не дадут.



Уинстону Черчиллю иногда приписывают апокрифическую фразу: "Фашисты будущего назовут себя антифашистами". Его авторство спорно, но по сути фраза совершенно пророческая. Фашизм – это тоталитарная и агрессивная система, построенная на имперской идеологии. Кто-то привычно скажет, что называть нынешнюю Россию "тоталитарной" это преувеличение. Но как еще назвать дело Никиты Уварова, приговоренного к пяти годам тюрьмы за "неправильный" взрыв в компьютерной игре?

Фашистские империи невозможно изменить изнутри, они исчезают только в результате военного поражения

Если согласиться с теорией о том, что развитие истории напоминает маятник, то да, наверное, после десятилетий "левого" коммунизма Россию должно было занести "вправо" и даже в "ультраправо". Но примечательно, что строительство неофашистской системы маскируется громогласной "антифашистской" риторикой. Восточноевропейские и балтийские страны, пытающиеся отстоять свою версию истории ХХ века, отличную от советской, обвиняются в "фашизме". Украинская демократическая революция 2014 года официальной Москвой именуется "фашистским переворотом". А символом военного вторжения в Донбасс (его развития ждут сейчас, но на самом деле оно началось еще 8 лет назад) стала "георгиевская ленточка".



Умберто Эко написал теоретическое эссе о признаках фашизма еще в 1995 году, но у него получилась едва ли не буквальная картина путинской России. По его мнению, одной из базовых основ фашизма является "культ традиции", именно его мы и наблюдаем сегодня в кремлевской идеологии. Если Советский Союз пропагандировал утопию "коммунистического будущего", то постсоветская Россия сосредоточилась на "традиционных ценностях", главным защитником которых она себя считает, и обвиняет в их потере всё тот же "загнивающий Запад". Только если в советскую эпоху Запад считался недостаточно прогрессивным, то сегодня упрекается в забвении традиций. При этом пропагандисты зачастую оказываются одними и теми же людьми – только вчера они заканчивали высшую комсомольскую школу, а сегодня отрастили "традиционные" бороды.



Этот культ традиции неизбежно предусматривает фигуру вечного вождя. "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России", – вполне официально заявил один из его холопов. При этом, если населению навязываются "семейные ценности" (империи нужны новые солдаты), то персонально вождь может быть от них свободен, а его частная жизнь покрыта мраком тайны.

Фашизм – это самоцельно расширяющееся унитарное государство. Создается впечатление, что Путин осуществляет консервативную революцию против эпохи перестройки с ее свободными выборами, отменой цензуры и договорными отношениями между республиками. Это наследие сегодня проклято, а те, кто вздумает о нём вспоминать, рискуют получить ярлык "иностранного агента".



Ну и разумеется, неотъемлемой частью фашизма, по Эко, является культ смерти. Это ярко проявилось еще 10 лет назад, когда народ ждал от идущего на третий срок "национального лидера" каких-то вдохновляющих перспектив. И дождался: "Умрёмте ж под Москвой!"



Сегодня режим закономерно пришел к тому, что держит граждан в непрерывном предвоенном напряжении. Как именно будут развиваться события, предсказать не возьмусь, но исторический опыт показывает, что фашистские империи невозможно изменить изнутри, они исчезают только в результате военного поражения.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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