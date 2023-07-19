Государственный Русский музей отменил выставку работ художников Новой академии "Клин Новикова", открытие которой было запланировано на эту неделю. По словам преподавателя академии Олега Маслова, выставка была запрещена новым директором музея, усмотревшей в ней "пропаганду порнографии".

Выставка "Клин Новикова" в Русском Музее должна была открыться для публики в Михайловском замке 20 июля, во вторник должен был состояться её вернисаж.

Маслов первым сообщил об отмене у себя в фейсбуке. Анонсы "Клина" исчезли с сайта Русского музея, обратил внимание корреспондента Радио Свобода, запланированный вернисаж был отменён, отмечает издание "Бумага".

По словам Маслова, выставка была отменена по решению нового директора музея Анны Маниловой. Она заняла пост в апреле, придя с должности вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре.Прежде пост директора музея почти 35 лет занимал Владимир Гусев. Радио Свобода обратилось за комментарием к Русскому музею, на момент публикации новости он не поступил.