Ряд западных лидеров приехали в Украину во вторую годовщину войны

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев в ночь на 24 февраля - во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Урсула фон дер Ляйен одна из первых зарубежных гостей, решивших приехать в Украину по случаю, как она сама написала в соцсети X, "мрачной годовщины".

У фон дер Ляйен намечены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями страны. Будут обсуждаться перспективы европейской помощи Киеву в борьбе с российской агрессией.

"Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину - финансово, экономически, в военном отношении, морально. До тех пор, пока эта страна наконец не будет свободной", - отметила по прибытии в Киев Урсула фон дер Ляйен.

Согласно заявлению итальянского правительства, глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу из Польши на поезде вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой правительства Канады Джастином Трюдо и бельгийским премьером Александром Де Кро.

Планируется, что Джорджа Мелони проведёт видеоконференцию с участием лидеров индустриально развитых демократических стран "Группы семи" и украинского президента Зеленского. Он, как ожидается, будет говорить о необходимости дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины для отражения первого полномасштабного военного вторжения в Европе со времён Второй мировой войны.

Визиты проходят на следующий день после того, как Соединённые Штаты, Канада, Великобритания, Европейский Союз объявили о сотнях новых санкций, направленных против российских структур и должностных лиц, на которых Запад возлагает ответственность за начало и ход войны.