Австралия расширила санкции против России в ответ на её вторжение в Украину ровно два года назад.

Новые финансовые санкции и запрет на въезд в Австралию введены против 55 человек, причастных к депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Также денежные санкции Австралия ввела в отношении 37 организаций оборонного, энергетического, горнодобывающего и медийного секторов экономики России, а также в отношении компаний, участвующих в российских закупочных сетях в Беларуси, Иране и Северной Корее.

Всего за годы войны в Украине Австралия ввела санкции против 1200 физических и юридических лиц, связанных с Россией. На прошлой неделе австралийские власти объявили о выделении Украине ещё 50 миллионов долларов, "поддерживая закупку приоритетного военного потенциала". Общая сумма, выделенная Австралией Украине, составила уже около 960 миллионов долларов, из которых 780 миллионов пошли на военные нужды.

"Австралия вновь призывает Россию и её сторонников немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Сегодня и каждый день Австралия выступает на стороне Украины и её народа", говорится в пресс-релизе австралийского МИД.

Ранее о расширении санкций против России ко второй годовщине её вторжения в Украину объявили США, ЕС, Великобритания и Канада.