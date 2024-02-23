США ввели санкции против главы ЧВК "Вагнер" и губернатора Гладкова

Соединённые Штаты 23 февраля расширили санкционный список, связанный с российским вторжением в Украину. В него попали глава ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и бывший председатель Госдумы Борис Грызлов.

В списке — сотрудники российских энергетических компаний и посредники, торгующие с Россией в обход санкций. Ограничения введены против около 60 компаний из России, двух из Кыргызстана, восьми из Китая.

Часть из них уже были под санкциями. Министерство торговли США предупредило о риске вторичных санкций для тех, кто продолжает с ними сотрудничать.

В том числе речь идёт о компании компании ITC, поставлявщей, как установило расследование медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода санкционные товары через Казахстан и Латвию. В санкционном списке компании Soha Info и Goodforwarding, упомянутые в расследовании Балканской службы Радио Свобода о торговле подсанкционными товарами.

На пятницу американские власти анонсировали расширение связанных с Москвой санкционных списков приблизительно на 600 позиций.

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