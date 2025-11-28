Ссылки для упрощенного доступа

Рядом с базой ракетных войск под Оренбургом произошёл взрыв

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", 21 апреля 2022 года
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", 21 апреля 2022 года

В городе Ясный Оренбургской области рядом с базой стратегических ракетных войск был слышен взрыв. Об этом сообщило издание "Урал56" со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы опубликовали снимки, на которых виден столб густого фиолетового дыма, поднимающийся над районом.

ArbatMedia со ссылкой на местных жителей, утверждает, что причиной стала авария при запуске ракеты — якобы она разрушилась в воздухе.

Околовоенные телеграм-каналы сообщают, что взрыв мог произойти в результате неудачных испытаний ракеты "Сармат" или УР-100Н с гиперзвуковым блоком "Авангард".

Официальных комментариев от властей пока не поступало. В региональном правительстве лишь заявили, что "угрозы населению нет" и эвакуация не требуется.

Рядом с городом Ясный расположены космодром и база ракетных войск стратегического назначения, откуда возможны запуски межконтинентальных ракет в том числе с ядерными боеголовками.

В 2023 году в Ясном началось перевооружение на новый комплекс шахтного базирования "Авангард".

