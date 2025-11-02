Рядом с Каиром открыт Большой Египетский музей

В Гизе, рядом с пирамидой Хеопса к западу от Каира официально открылся Большой Египетский музей — крупнейший в мире музей, посвящённый одной цивилизации.

В экспозиции представлены от 70 до100 тысяч экспонатов, охватывающих семь тысячелетий истории Египта — от додинастических времен до греческой и римской эпох.

Главная достопримечательность музея — предметы из нетронутой гробницы фараона Тутанхамона, которые впервые выставлены вместе с момента открытия гробницы в 1922 году. Ранее публике показывали лишь 1800 из 5500 предметов. Среди экспонатов — золотая маска Тутанхамона, трон и колесницы.

Другой выдающийся экспонат — погребальная лодка Хуфу, возраст которой около 4500 лет. Это одно из старейших и наиболее сохранившихся судов древности. Также в музее можно увидеть обелиск фараона Рамсеса II возрастом 3200 лет и его 11-метровую статую.

Большой египетский музей — крупнейший археологический музей мира. Его создание предложили ещё в 1992 году во времена президентства Хосни Мубарака. Строительство началось в 2005-м и, по оценкам, заняло почти столько же времени, сколько возведение пирамиды Хеопса.

Создание музея стоило больше миллиарда долларов. Большая часть этой суммы была профинансирована за счет кредитов Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Площадь музея — 500 тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с 70 футбольными полями. Часть галерей музея открыли в 2024 году, а полностью он начнёт принимать посетителей 4 ноября. Ожидается, что ежегодно Большой Египетский музей будут посещать до восьми миллионов человек.