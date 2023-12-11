С 11 декабря россияне обязаны сдавать загранпаспорт при запрете на выезд

В России с сегодняшнего дня начали действовать новые правила, обязывающие граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать загранпаспорта. Это касается в том числе призывников.

Согласно постановлению правительства, паспорт надо в течение пяти рабочих дней передать на хранение в органы власти, которые его выдали (МВД или МИД), либо в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу.

В документе также прописана процедура сдачи загранпаспорта в консульское учреждение за рубежом, откуда его диппочтой будут переправлять в Россию в МВД или МИД.

Паспорт, который без уважительных причин не сдан на хранение в указанный срок, будет признан недействительным. Его могут изъять на границе.

Вернуть загранпаспорт можно будет после снятия ограничения на выезд.

По закону, запретить выезд за границу могут в связи с привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.

В соответствии с поправками, принятыми в июне в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", запрет на выезд теперь касается и граждан, призванных на срочную военную или альтернативную гражданскую службу. Он действует со дня направления повестки на работу или учебу и с момента её размещения в Едином реестре воинского учёта. На передачу паспорта дается пять дней с момента принятия решения о призыве соответствующей комиссией. Получить документ назад можно будет после прохождения службы.