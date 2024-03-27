Генеральная прокуратура России с начала 2023 года добилась обращения в государственную собственность 15 предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) стоимостью свыше 333 миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".

По словам Краснова, это стратегические предприятия, которые были незаконно приватизированы, а в некоторых случаях попали под контроль иностранцев, которые "проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны". Иностранные владельцы не проводили "модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет, доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж", утверждает генпрокурор России.

Ранее Краснов сообщил, что российская прокуратура через суды добилась "восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий" общей стоимостью более триллиона рублей.

Число исков о национализации резко выросло за два года войны: в 2020 и в 2021 годах Генпрокуратура подавала по три иска год.

В 2023 году ведомством было подано 27 исков об изъятии предприятий, принадлежавших частным компаниям. По данным "Новой газеты Европа" и "Трансперенси Интернешнл – Россия", в 2023-2024 годах российские власти пытались или успешно национализировали активов на общую сумму более одного триллиона рублей.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций трех предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК): Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и компании "Кузнецкие ферросплавы", продукция которых используется для нужд российской армии.

После начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций в России было ужесточено законодательство. В частности, в 2022 году был принят указ, запрещающий сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, прежде всего ТЭК. Совершать такие сделки возможно лишь при наличии разрешения от президента.

В 2023-м был подписан указ о временном внешнем управлении некоторыми активами с иностранным участием, а также принято решение об обязательном дисконте в 50% при продаже российских активов иностранцев и дополнительном взносе в бюджет в размере 15%.

Указ, который разрешил брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, фактически привёл к их национализации. В 2023 году в распоряжение Росимущества были переданы 100% активов пивоваренной компании "Балтика", 98% которых принадлежали Carlsberg, и 100% российского бизнеса Danone.