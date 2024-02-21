Суд постановил передать активы автодилера "Рольф" государству

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать все активы крупнейшего российского автодилера "Рольф" в пользу государства. С таким требованием в суд обратилась Генеральная прокуратура. Это первый случай в России, когда в управление государства передаётся компания российского бизнесмена – ранее национализации подвергались только бизнесы иностранных владельцев.

В доход государства будут взысканы все акции АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс" и доли в уставных капиталах трёх аффилированных компаний, уточняет "Коммерсантъ". Общая стоимость активов холдинга около 60 миллиардов рублей.

Иск с требованием национализировать все активы "Рольфа" был подан 27 декабря прошлого года. В нём Генпрокуратура просила суд изъять активы "как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции". За несколько дней до подачи иска, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций крупнейшего в стране автодилера "Рольф" во временное управление Росимущества. Основатель "Рольфа", бывший депутат Госдумы Сергей Петров в комментарии РБК назвал решение "правовым беспределом".