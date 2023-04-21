С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные актеру Алеку Болдуину после гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщили журналистам адвокаты голливудского актера.

"Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического происшествия, " - говорится в заявлении защиты Болдуина.

О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса.



Актёр обвинялся в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс и ранении ещё одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины.

Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из реквизитного револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин и который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Обвинение в непреднамеренном убийстве предъявляли и консультанту по оружию фильма "Ржавчина" Ханне Гутьеррес Рид. С неё его не сняли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. Гутьеррес Рид грозит наказание до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч долларов. Она не намерена признавать свою вину в суде, заявили её адвокаты.



На днях стало известно, что съемочная группа под руководством Алека Болдуина возобновила работу над фильмом "Ржавчина", прерванную после трагедии на съемочной площадке в октябре 2021 года.