С беломорским приветом! Андрей Пивоваров – к годовщине приговора

Оппозиционный российский политик, блогер Радио Свобода Андрей Пивоваров отбывает наказание в исправительно-трудовой колонии №7 в Сегеже (Карелия). Пивоваров – по обвинению, в основу которого легли сообщения в фейсбуке, – осуждён на четыре года лишения свободы "за руководство нежелательной организацией". Виновным себя не считает. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политическим заключённым. Связь с Пивоваровым затруднена. К годовщине вынесения своего приговора он смог переслать из-за решётки этот короткий текст.

Ровно год назад, 15 июля 2022 года, Кубанский суд вынес мне приговор. Казалось бы, не так давно, но событий в моей жизни хватило бы на пару лет. Помню, как мы с Максимом Резником обсуждали в 2020 году, как увеличилась скорость жизни, буквально до космической. А это, напомню, допандемийное, даже "допоправочное" время. С тех пор скорость ешё больше возросла, однако вектор этого движения мало кого радует. Но я и тут вижу повод для оптимизма: история имеет привычку двигаться по кругу, и чем быстрее мы движемся к концу, тем раньше встретим новое начало.



Сейчас представил себе, как в 2020 к нам с Максимом подходит человек и рассказывает, что через пару лет начнётся весь этот ужас и русская ссора с половиной мира. Как культурные люди, мы, конечно, ему вежливо покивали бы, а потом аккуратно отошли бы подальше со словами "Вот странный человек!".



Год назад, в день вынесения моего приговора, скажи мне кто-нибудь, что Владимиру Кара-Мурзе вменят 25 лет, что Евгений Пригожин захватит Ростов и поведёт вооруженные колонны на Москву, что бы я сказал? Посмеялся бы и списал бы на жаркое краснодарское солнце. Мы живем в невероятное время, и, пускай сейчас в нем по преимуществу происходят плохие вещи, обилие этого негатива приближает следующие уже светлые события. Тоже, надеюсь, невероятные. "Глупости", — скажет кто-то. "Неизбежно", – отвечу я.



Я же провёл этот год, узнавая новое. Релоцировался от Азовского моря к Белому. Погостил в ШИЗО и ПКТ. Ныне обустроился в СУСе. Год назад в зале суда я несколько иначе представлял себе отбытие наказания, но даже тогда лёгкого пути мне никто не обещал. Бодрости духа, как, уверен, и вы, я не теряю. Всё отлично будет, не сомневайтесь.



С беломорским приветом!

Андрей Пивоваров – российский политик, находится в заключении



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