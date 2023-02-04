С козырными картами. Дарья Провоторова – об африканском мире

На два десятилетия после распада советского блока Россия в значительной степени ушла из Африки и вспомнила о ней лишь после прихода власти Владимира Путина, хотя в начале своего правления и он мало интересовался Африканским континентом. Однако 2014 год и сопровождавшаяся западными санкциями аннексия Крыма заставили Кремль искать новых геополитических друзей и новые возможности для бизнеса. Именно тогда взаимосвязанные элементы российского государства и лица, связанные с правительством и госкорпорациями, переместились в разные африканские страны, а Москва использовала связи, оставшиеся с советского времени, для реактивации отношений. Дипломатические и экономические сделки были заключены с десятками стран, включая Анголу, Буркина-Фасо, Гвинею, Нигерию, Центральноафриканскую Республику, Мали и Мозамбик.

С началом в 2022 году полномасштабной войны в Украине Москва с новой силой активизировалась в Африке и других регионах "глобального юга", таких как Индия и Китай. В случае с Африкой цели России состоят не только в том, чтобы, как и в других уголках мира, оправдать своё вторжение, но и в том, чтобы закрепить своё влияние в регионе. Кажется, континент, имеющий тесные связи как с Западом, так и с Россией, оказался в самом эпицентре конфликта – конфликта между "Русским миром" и "ненавистными англосаксами". Об этом свидетельствует и противоречивое голосование африканцев по резолюции ООН, осудившей российское вторжение в Украину.

Битвы за независимость Африки и кампании 1960-х и 1970-х годов против колониальных держав до сих пор формируют мировоззрение многих африканских стран, особенно в Южной Африке, Зимбабве, Анголе и Намибии. Россия не была одной из колониальных держав в Африке. Связи времён холодной войны между Советским Союзом и африканскими группами сопротивления остаются козырной картой, которую Россия разыгрывает все чаще.

Всего через несколько дней после решения Европейского союза ограничить распространение Russia Today и Sputnik после вторжения в Украину руководство RT приняло решение об открытии своего офиса в ЮАР, который станет новым центром российского представительства в англоязычной Африке. Появлялись сообщения о стремлении RT открыть офис в одной из стран франкоязычной Африки. Но и без того пророссийские нарративы в последние годы активно появлялись в информационном пространстве африканских стран. Ещё в 2019 году Стэнфордская интернет-обсерватория сообщала о российских экспериментах с дезинформациями в Ливии, Мозамбике, Судане, Мадагаскаре, ЦАР и Демократической Республике Конго. Эксперты пришли к выводу, что в этих странах Россия "участвовала в широкомасштабной и долгосрочной операции по оказанию влияния". Их тактика заключалась в публикации "почти повсеместно положительного освещения деятельности России", а также "уничижения ООН, Франции, Турции, Катара… чаще всего под видом местных источников новостей".

Скоординированные сообщения пророссийских ботов утверждают, что Москва - единственный правильный союзник, ведь у нее нет истории рабства и колониализма, в отличие от Европы (что, конечно, неправда). Такие цифровые лозунги усилили в африканских странах давнее разочарование в отношении Запада в целом и Франции в частности. Пророссийские аккаунты в соцсетях фокусируются среди прочего на расизме. Например, некоторые из замеченных исследователями твиттер-аккаунтов обвиняют ЕС в том, что из Брюсселя поступают указания украинским властям не позволять африканским студентам уезжать из страны. В других твитах часто обсуждаются конфликты, происходящие в других регионах, например в Йемене, Сирии и Эфиопии или Нигерии. Нарратив один: "Украинские жизни стоят больше, чем другие".

Значительное количество продвигающих российскую позицию твитов посвящено перекладыванию ответственности за продовольственный кризис на Украину и страны Запада. Все эти нарративы манипулируют болезненными проблемами африканской аудитории и поэтому оказывают более сильное влияние. Российская дезинформационная кампания явно принесла плоды в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, а также в Судане (где растет участие "ЧВК Вагнера" в добыче и экспорте золота) и Сенегале (где проходит все больше и больше антифранцузских демонстраций).

Для недемократических режимов в Африке, многие из которых возглавляются военными лидерами, Москва является едва ли не идеальным партнёром. Россия поощряет антиколониальные настроения и мало заботится о правах человека или построении демократии. Российская экономическая, стратегическая поддержка или поддержка в области безопасности не обусловлены проведением реформ или консолидацией устойчивой долгосрочной национальной программы реконструкции.

Россия активно и зачастую эффективно захватывает контроль над умами посредством пропаганды

Достаточно взглянуть на опыт Центральноафриканской Республики, одной из самых бедных и уязвимых стран мира. Бывшая французская колония стала независимой в 1960 году, но годы последовательных военных переворотов, восстаний и насильственных, часто межконфессиональных конфликтов привели к гибели и миграции сотен тысяч человек. Сегодня из шести миллионов населения более миллиона являются беженцами или внутренними переселенцами, почти 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. По данным ООН, в 2022 году половина населения страны недоедала. В 2018 году "ЧВК Вагнера", якобы приглашенная в ЦАР, чтобы помочь стабилизировать внутриполитическую обстановку, помогла удержаться на посту президенту Фостину-Арканжу Туадеру. Позднее россиянин Валерий Захаров был назначен советником президента, а "войска Вагнера" практически стали президентской гвардией. Российские наёмники получили контроль над золотыми и алмазными ресурсами страны.

Мали движется в сторону ЦАР. Война 2012–2013 годов против джихадистских группировок продемонстрировала хрупкость режима. И хотя французская армия выиграла войну с джихадистскими группировками, антифранцузские настроения только крепли. Уход французских солдат вызвал бурный восторг местного населения, в том числе вследствие усилий Кремля. С 2020 года демонстранты, размахивающие российскими флагами и портретами Владимира Путина на улицах Бамако, – обычное явление.

Россия много лет разжигала антифранцузские настроения в бывших французских колониях. Кремлю в значительной степени удалось заманить африканских лидеров в более тесные союзы и расстроить их отношения как с США, так и с Европой, и некогда непоколебимое влияние Запада на континенте значительно ослабло. Последняя известная "редакция" стратегии Кремля в отношении Африки датируется 2019 годом и была опубликована Центром "Досье". Согласно этому исследованию, тогда Россия стремилась укрепить своё присутствие как минимум в 13 странах Африки, выстраивая отношения с их правительствами, заключая военные сделки и готовя новое поколение "лидеров" и "тайных агентов". Одна из объявленных целей – вывести из региона США и бывшие колониальные державы, Великобританию и Францию. В документе также описываются достижения компании. Так, в ЦАР Кремль, в основном руками "ЧВК Вагнера", "укрепил" армию, создал газеты и радиостанцию, а на Мадагаскаре "при поддержке компании" на президентских выборах победил Андри Радзуэлина. Россия также "выпускала и распространяла самую большую газету на острове тиражом два миллиона экземпляров в месяц". Один из рабочих документов под названием "Африканский мир" рекомендует собрать базу данных африканцев, проживающих в США и Европе, которую можно использовать для подготовки "будущих лидеров" и "агентов влияния".

К 2050 году на Африку будет приходиться четверть населения Земли. Совсем скоро Африка может стать гораздо более важным фактором в глобальной геополитической повестке дня. И если Китай распространяет своё влияние за счет огромных инвестиций, строительства и кредитов, то Россия активно и зачастую намного эффективнее своего азиатского партнера захватывает контроль над умами посредством пропаганды. Растущий интерес и влияние нелиберальных иностранных режимов в африканских странах, где демократические ценности и так слабо поддерживаются государством, представляют собой актуальную проблему.

Дарья Провоторова – журналист



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