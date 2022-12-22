С марта AP обнаружило более 10 тысяч новых могил в Мариуполе

Журналисты Associated Press обнаружили в Мариуполе не менее 10,3 тысячи могил, появившихся в городе после российского вторжения в Украину. В каждой из них может быть несколько тел.

В своём расследовании журналисты использовали спутниковые снимки, сотни видео с беспилотников и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Три судебных археолога с опытом изучения массовых захоронений для расследования военных преступлений подтвердили, что анализ адекватен реальности в нынешних условиях.

Больше всего – около 8,5 тысяч – новых могил появилось на Старокрымском кладбище на окраине Мариуполя, причём под каждым курганом может быть множество тел, отмечают журналисты. На кладбищах в близлежащих сёлах Мангуш и Виноградное с начала марта также появились массовые захоронения.

Могилы видны как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами, на которых есть имена и даты. Но чаще возле могил обнаруживались маленькие таблички с написанными от руки цифрами. У некоторых насыпей их было несколько, что может указывать на количество захороненных в них тел.

Кроме того, в Мариуполе есть три траншейных захоронения, в том числе одно, созданное самими украинцами в начале осады города. Также у журналистов есть видео, на которых российские военные используют тяжёлую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.

На основе разговоров с мариупольцами журналисты полагают, что тысячи тел даже не попали на кладбища. Каждый из тридцати респондентов знает кого-то, кто погиб во время российской осады Мариуполя.



Лидия Ерашова видела, как её пятилетний сын Артём и семилетняя племянница Ангелина погибли под обстрелом в марте. Родственники похоронили их в самодельной могиле во дворе и бежали из Мариуполя. Когда они вернулись в июле, чтобы перезахоронить детей, они узнали, что их тела уже выкопали и отвезли на склад. После опознания родственники похоронили их на Старокрымском кладбище. Сейчас Ерашова находится в Канаде.

В конце мая, когда Мариуполь захватили российские военные, украинские власти города заявили, что за время осады погибли не менее 25 тысяч человек. Респонденты Associated Press, ссылаясь на работников, документирующих сбор тел с улиц для российских властей, говорят, что число погибших как минимум в три раза больше.