С места крушения самолёта Пригожина изъяты бортовые самописцы

С места крушения самолёта, в котором, предположительно, находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, изъяты бортовые самописцы воздушного судна, сообщил в пятницу Следственный комитет России.
В ведомстве также заявили, что на месте падения бизнес-джета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.
В Следственном комитете отметили, что эксперты работают с документами и другими свидетельствами, которые могут иметь отношение к катастрофе.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина. В беседе с журналистами 25 августа Песков отметил, что расследование причин произошедшего и опознание тел погибших продолжается. "Сейчас естественно вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолёта, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная", - сказал Песков.
Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолёт был сбит системами ПВО. В частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что самолет Пригожина мог потерпеть крушение в результате заговора с целью ликвидации. По предварительным оценкам правительства США, авиакатастрофа произошла в результате взрыва бомбы на борту или другой формы диверсии, сообщила The Wall Street Journal. При этом источники газеты подчеркнули, что эти выводы не являются окончательными.
- Частный самолёт Embraer, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. В списке пассажиров значились сам Пригожин, один из командиров "Вагнера" Дмитрий Уткин, отвечавший в ЧВК за логистику Валерий Чекалов и другие соратники Пригожина. Всего на борту были 10 человек, включая трёх членов экипажа, все они погибли. Тела пока не опознаны, официальных подтверждений смерти Пригожина не было.
- Два месяца назад Евгений Пригожин и наёмники его частной военной компании "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.
- Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Однако позже стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, сам Пригожин по договорённости должен был отправиться в Беларусь, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже стало известно, что Пригожин по-прежнему перемещается по России и миру, а в конце июня он и его подчинённые встретились с Владимиром Путиным в Кремле.
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