С места крушения самолёта Пригожина изъяты бортовые самописцы

С места крушения самолёта, в котором, предположительно, находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, изъяты бортовые самописцы воздушного судна, сообщил в пятницу Следственный комитет России.

В ведомстве также заявили, что на месте падения бизнес-джета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

В Следственном комитете отметили, что эксперты работают с документами и другими свидетельствами, которые могут иметь отношение к катастрофе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина. В беседе с журналистами 25 августа Песков отметил, что расследование причин произошедшего и опознание тел погибших продолжается. "Сейчас естественно вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолёта, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная", - сказал Песков.

Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолёт был сбит системами ПВО. В частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что самолет Пригожина мог потерпеть крушение в результате заговора с целью ликвидации. По предварительным оценкам правительства США, авиакатастрофа произошла в результате взрыва бомбы на борту или другой формы диверсии, сообщила The Wall Street Journal. При этом источники газеты подчеркнули, что эти выводы не являются окончательными.