С начала года Грузия выдворила свыше тысячи иностранцев

За 11 месяцев текущего года МВД Грузии выдворило из страны больше тысячи нелегальных мигрантов, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По его словам, этот показатель сопоставим с суммарным результатом за последние семь лет.

По словам Кобахидзе, в следующем году планируется выдворить не менее трёх с половиной тысяч иностранцев, находящихся в Грузии незаконно.

"Согласно представленной МВД программе, через три–четыре года проблема нелегальной миграции будет полностью устранена. Это имеет важное значение, в том числе с точки зрения безопасности", – добавил премьер.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" упростила законодательство, касающееся выдворения иностранцев из страны. Например, иностранца теперь можно выслать за нарушение правил участия в акциях протеста. Также ужесточены условия трудоустройства для иностранцев, находящихся в Грузии – с 1 марта 2026 года для работы потребуется разрешение на ведение трудовой деятельности.

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


