С начала года в России 62 организации признаны "нежелательными"

Генпрокуратура России с начала 2025 года признала нежелательной деятельность 62 иностранных и международных организаций. Об этом на брифинге в Центризбиркоме сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о безопасности Алексей Жафяров.

По его словам, эти организации причастны к попыткам дестабилизировать ситуацию в России, вмешиваются в избирательные процессы и дискредитируют государственную политику. Среди них — международная правозащитная организация "Репортеры без границ". По словам Жафяорова, её внесли в список из-за системной антироссийской деятельности и распространения клише о нарушениях свободы слова в стране.

Жафяров также отметил, что с начала года возбуждены более 130 административных дел, связанных с деятельностью "нежелательных организаций".

В России за участие в деятельности "нежелательных организаций" предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По состоянию на конец 2024 года "нежелательными" в России значились около 200 организаций. За весь прошлый год "нежелательными" были признаны 65 организаций.

Вторжение российских дронов в Польшу
Реакция НАТО


