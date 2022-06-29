С начала войны экспорт в Россию сократился вдвое

После российского вторжения в Украину и санкций, введённых в ответ на него, страны вполовину сократили экспорт в Россию в денежном выражении. Экспорт из стран, присоединившихся к санкциям, упал на 60%, а из стран, официально не поддержавших санкции, – на 40%. Об этом говорится в исследовании Института мировой экономики Петерсона.

По подсчётам аналитиков, в январе 2022 года страны экспортировали в Россию товары на 22 миллиарда долларов, в феврале – на 21 миллиард долларов, а в апреле – уже на 10,5 миллиарда. Больше всего экспорт сократили страны Евросоюза, на втором месте – Китай, после начала войны в Украине его экспорт в Россию упал на 38%.

В 2021 году, по российским официальным данным, на долю Китая приходилась четверть всего импорта России. Согласно докладу, на которое ссылаются исследователи, в 2020 году Китай обеспечивал 57% российского импорта полупроводников и 20% – интегральных схем. Многие страны отправляют свои полупроводники в Китай для упаковки, поэтому после введения санкций США предупредили Китай о введении против него вторичных санкций, если западные полупроводники окажутся в России. В случае нарушения ограничений китайские фирмы могут потерять доступ к важнейшим технологиям, товарам и валюте.

На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок. Платёжная система China UnionPay отказалась работать с российскими банками, попавшими под санкции, свою деятельность в России ограничили Huawei, Lenovo и Xiaomi.

При этом Китай не прекращает торговлю с Россией, с начала войны в Украине его импорт из России вырос на 66% в денежном выражении, значительная его часть приходится на нефть, газ и уголь. При этом, как отмечают исследователи, Китай импортирует из России меньше, чем страны Евросоюза.

Исследователи пришли к выводу, что несмотря на снижение, экспорт в Россию остаётся высоким. Таким образом, главный вопрос для прекращения войны в Украине – сможет ли Россия получить необходимое для продолжения военных действий.