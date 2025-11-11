С начала войны на территории Украины от мин погибли 1360 человек

С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции "Переосмысление Оттавской конвенции 2025" заявил представитель центра координации противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюня.

В Харьковской области, по словам Мисюни, с начала войны зафиксированы 319 подрывов мин. В результате пострадали 426 человек, из них 99 погибли. Из 319 случаев 131 инцидент связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя, из них погибли 22.

Мисюня отметил, что к концу 2025 года в Харьковской области подтверждено минирование 403 квадратных километров — это больше 1% территории области. С начала войны потенциально заминированными по-прежнему считаются 40% территории региона (12,5 тысяч квадратных километров).

Представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (АНАМА) Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции отметил, что стоимость разминировании территории Карабаха, который в начале 1990-х стал местом ожесточённых боёв между Азербайджаном, Арменией и сепаратистами, составила 25 миллиардов долларов. А стоимость деактивации одной мины составляет от 300 до тысячи долларов. Для сравнения – себестоимость производства одной противопехотной мины составляет примерно 50-100 долларов.

Азимзаде отметил, что в Карабахе с 2020 по 2025 год разминировали 2360 квадратных километров при общей площади региона, который находился под контролем сепаратистов, – около 11,5 тысяч квадратных километров. При этом немногочисленные карты минных полей, которые азербайджанская сторона получила от Армении, содержат много неточностей.

С 2020 года азербайджанские сапёры обнаружили больше 39 тысяч противопехотных мин и больше 22,5 тысяч — противотанковых.

С 10 ноября 2020 по 27 октябрь 2025 зафиксированы 248 минных инцидентов среди гражданского населения и сапёров АНАМА. 339 человек получили ранения, 71 человек погиб.

Сергей Киливник, начальник центра по подготовке специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Молдове, сообщил, что после вооружённого конкфликта 1992 года заминированной оказалась территория площадью меньше одного квадратного километра в рейоне села Похребя, на границе с сепаратистским регионом Приднестровья.

Процесс обезвреживания мин в Молдове контролировала армия. С мая по август 2000 года сапёры нашли 345 неразорвавшихся снарядов, среди которых около 330 – противопехотные мины.

На сегодняшний день основная цель молдавских сапёров – уничтожение неразорвавшихся боеприпасов времен Второй Мировой войн, подчеркнул Киливник.

Оттавская конвенция — Конвенция о запрещении противопехотных мин — международное соглашение, принятое в 1997 году с целью полного запрета применения, производства, накопления и передачи противопехотных мин, а также их уничтожения.

Документ запрещает использование мин в любых конфликтах, обязывает страны уничтожить запасы в течение четырёх лет после ратификации и очистить заминированные территории в течение десяти лет. Государства-участники должны регулярно отчитываться перед ООН о ходе выполнения обязательств.

Изначальной целью было полное очищение мира от мин к 2025 году

Конвенцию ратифицировали 165 государств, включая большинство стран Европы, но США, Россия, Китай, Индия и Пакистан к ней не присоединились.

В 2025 году приграничные с Россией страны Балтии, Финляндия, Польша и Украина вышли из конвенции. Страны объяснили свое решение ухудшившейся ситуацией с безопасностью в регионе и опасениями, что границы могут остаться незащищёнными на фоне продолжающейся агрессии Москвы против Украины.

Правозащитники раскритиковали это решение, отметив, что основными жертвами мин в зонах боевых действий становятся мирные жители, а не военные.