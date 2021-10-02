Михаил Саакашвили из тюрьмы позвал грузин на местные выборы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный накануне в Тбилиси после возвращения на родину, призвал граждан прийти на избирательные участки на местные выборы, которые проходят в стране в субботу, 2 октября.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Написанное от руки письмо политика опубликовала редакция "Эхо Кавказа". Утверждается, что ему удалось отправить послание из тюрьмы в городе Рустави в 12 километрах от грузинской столицы.

В тексте Саакашвили заявляет, что ожидал, что будет арестован. Он называет своё уголовное преследование политическим заказом со стороны президента России Владимира Путина. "Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни одного голоса", — обратился он к гражданам, отметив, что их активности и "боеспособности" зависит его свобода и свобода Грузии.

"Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили", — завершает послание бывший президент.

Саакашвили был приговорён судами в 2018 году к трём и шести годам тюрьмы по уголовным делам о превышении полномочий на посту президента и организации нападения на бывшего члена парламента Валерия Гелашвили. Сторонники бывшего президента считают уголовные дела политическим преследованием.

Политик объявил голодовку. Вынесенные ему приговоры не подлежат обжалованию, он может быть только помилован действующим президентом Саломе Зурабишвили. Она заявила, что не будет этого делать.

2 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет референдумом. Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций итогов голосования.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске: