Миша Неукротимый

Невероятное появление Михаила Саакашвили в Грузии, где на его заведена пачка уголовных дел. С одной стороны не верят, что такое возможно. С другой стороны не верят, что он может так мистифицировать. Если все правда. Если после выборов он выйдет на улицы Тбилиси вместе со своими сторонниками. Что будет дальше? Есть ли у него будущее в Грузии? И как Украина смотрит на то, что он рвется и рвется на родину, невзирая на свои тамошние должности и служебные обязанности? Обсуждают Олег-Сандро Панфилов, Дмитрий Авелиани (Грузия) и Леонид Швец (Украина). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.