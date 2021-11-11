Саакашвили согласился прекратить голодовку, но поставил условие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся сейчас в больнице для обвиняемых и осуждённых в Тбилиси, согласился последовать призыву Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку - но только в том случае, если его переведут в гражданскую клинику. Об этом в четверг сообщил адвокат Саакашвили.

"Моя голодовка уже становится оружием России и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили.

ЕСПЧ ранее отказал ему в требовании о переводе в частную клинику, призвав при этом власти Грузии соблюдать его права.

Министр юстиции Грузии уже отреагировал на заявление адвоката, сказав, что Саакашвили не переведут в гражданскую клинику, а после прекращения им голодовки вернут обратно в тюрьму в Рустави, где он содержался с момента ареста более месяца назад. Голодовку Саакашвили начал 1 октября.

Ранее в четверг служба исполнения наказаний Грузии опубликовало видео, на котором показана перевозка Саакашвили из тюрьмы в тюремную больницу. На видео запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов, очевидно против его воли, затаскивают Саакашвили в палату.

Сторонники бывшего президента и правозащитники осудили публикацию видео, заявляя, что власти пытаются унизить оппозиционного политика. В Тбилиси состоялась очередная акция протеста сторонников бывшего президента.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины 29 сентября – перед выборами в органы местного самоуправления. Он призывал граждан пойти на голосование, которое состоялось 2 октября, а на следующий день собраться на акцию в Тбилиси. Однако 1 октября его задержали на основании заочно вынесенных в отношении Саакашвили приговоров по уголовным делам.

Саакашвили в недавнем обращении заявил, что "не умрет назло врагам" и добьётся проведения в стране внеочередных выборов в парламент. Он также призвал своих сторонников и дальше проводить акции протеста в связи с итогами местных выборов, которые оппозиция проиграла.