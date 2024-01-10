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Самарский областной суд оставил певца Шарлота под арестом

Певец Эдуард Шарлот
Певец Эдуард Шарлот

Самарский областной суд на заседании 10 января отклонил апелляцию на арест певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает 63.RU.

В начале декабря районный суд в Самаре отправил артиста в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видео, которые музыкант опубликовал в инстаграме. На одном из них он сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также разрывает георгиевскую ленточку, выложенную в форме буквы Z, и прибивает свой военный билет вместе с портретом патриарха к кресту.

Шарлот, который присутствовал на заседании по видеосвязи, обратился к суду с речью. Он попросил прощения у президента Владимира Путина, певца Shaman, главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и всех, кого "вскользь оскорбил". "Полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл. Я готов принять наказание во имя справедливости. Стыдно за содеянное, не побрезгую извиняться", - заявил Шарлот на заседании суда.

Певец также обратился к патриарху Кириллу, назвав его "иконой церкви".

Ранее Шарлот написал из СИЗО покаянное письмо патриарху. По данным "Базы", в письме музыкант заявил, что готов искупить вину, "активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать".

Выступая в суде Шарлот также отметил, что был "одурманен американской пропагандой". Ранее он уже просил прощения у русского народа и заявлял, что попал под влияние российской оппозиции, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".

  • В середине ноября с жалобой на Шарлота в Следственный комитет России и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила оценить "действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".
  • 22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после прибытия из Армении. Суд назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
  • Против музыканта возбуждено три уголовных дела.
  • 2 декабря суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

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