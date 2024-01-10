Самарский областной суд оставил певца Шарлота под арестом

Самарский областной суд на заседании 10 января отклонил апелляцию на арест певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает 63.RU.

В начале декабря районный суд в Самаре отправил артиста в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видео, которые музыкант опубликовал в инстаграме. На одном из них он сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также разрывает георгиевскую ленточку, выложенную в форме буквы Z, и прибивает свой военный билет вместе с портретом патриарха к кресту.

Шарлот, который присутствовал на заседании по видеосвязи, обратился к суду с речью. Он попросил прощения у президента Владимира Путина, певца Shaman, главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и всех, кого "вскользь оскорбил". "Полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл. Я готов принять наказание во имя справедливости. Стыдно за содеянное, не побрезгую извиняться", - заявил Шарлот на заседании суда.

Певец также обратился к патриарху Кириллу, назвав его "иконой церкви".

Ранее Шарлот написал из СИЗО покаянное письмо патриарху. По данным "Базы", в письме музыкант заявил, что готов искупить вину, "активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать".

Выступая в суде Шарлот также отметил, что был "одурманен американской пропагандой". Ранее он уже просил прощения у русского народа и заявлял, что попал под влияние российской оппозиции, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".