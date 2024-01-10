Самарский областной суд оставил певца Шарлота под арестом

Самарский областной суд на заседании 10 января отклонил апелляцию на арест певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает 63.RU.
В начале декабря районный суд в Самаре отправил артиста в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали видео, которые музыкант опубликовал в инстаграме. На одном из них он сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также разрывает георгиевскую ленточку, выложенную в форме буквы Z, и прибивает свой военный билет вместе с портретом патриарха к кресту.
Шарлот, который присутствовал на заседании по видеосвязи, обратился к суду с речью. Он попросил прощения у президента Владимира Путина, певца Shaman, главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и всех, кого "вскользь оскорбил". "Полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл. Я готов принять наказание во имя справедливости. Стыдно за содеянное, не побрезгую извиняться", - заявил Шарлот на заседании суда.
Певец также обратился к патриарху Кириллу, назвав его "иконой церкви".
Ранее Шарлот написал из СИЗО покаянное письмо патриарху. По данным "Базы", в письме музыкант заявил, что готов искупить вину, "активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать".
Выступая в суде Шарлот также отметил, что был "одурманен американской пропагандой". Ранее он уже просил прощения у русского народа и заявлял, что попал под влияние российской оппозиции, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".
- В середине ноября с жалобой на Шарлота в Следственный комитет России и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила оценить "действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".
- 22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после прибытия из Армении. Суд назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
- Против музыканта возбуждено три уголовных дела.
- 2 декабря суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
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