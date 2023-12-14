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Против певца Шарлота завели третье уголовное дело

Певец Шарлот
Певец Шарлот

Против певца Эдуарда Шарлота возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Причиной стал видеоролик, на котором музыкант сжигает свой российский паспорт. Дело открыто по статье "Похищение или повреждение официальных документов". Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до одного года.

Это уже третье уголовное дело против Шарлота. Ранее ему были выдвинуты обвинения в двух эпизодах реабилитации нацизма и в оскорблении чувств верующих. Музыкант находится в СИЗО в Самаре.

Видео с сожжением паспорта Шарлот опубликовал в своих соцсетях в июне. Он заявил, что выступает против войны в Украине и хочет попасть в Киев, чтобы поддержать людей концертами и выступлениями. Он также прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет. Сейчас этот видеоролик удалён.

  • В ноябре в Следственный комитет и МВД с жалобой на музыканта обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила дать правовую оценку действиям Шарлота, который публично "дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".
  • Шарлот объявил, что возвращается в Россию из Армении, чтобы "сражаться за русскоязычную культуру" и записать новый альбом. По прилёте в петербургский аэропорт Пулково 22 ноября его задержали силовики и заставили извиняться на камеру. Певцу было назначено 13 суток административного ареста "за хулиганство". Пока он находился под арестом, против него были возбуждены уголовные дела. После выхода из-под ареста его этапировали в Самару.

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