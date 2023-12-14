Против певца Шарлота завели третье уголовное дело

Против певца Эдуарда Шарлота возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Причиной стал видеоролик, на котором музыкант сжигает свой российский паспорт. Дело открыто по статье "Похищение или повреждение официальных документов". Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до одного года.

Это уже третье уголовное дело против Шарлота. Ранее ему были выдвинуты обвинения в двух эпизодах реабилитации нацизма и в оскорблении чувств верующих. Музыкант находится в СИЗО в Самаре.

Видео с сожжением паспорта Шарлот опубликовал в своих соцсетях в июне. Он заявил, что выступает против войны в Украине и хочет попасть в Киев, чтобы поддержать людей концертами и выступлениями. Он также прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет. Сейчас этот видеоролик удалён.