Саммит по климату ООН договорился о фонде помощи бедным странам

Участники климатического саммита ООН договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. При этом в соглашении нет обещаний сократить выбросы двуокиси углерода, которые и приводят к изменению климата. Этот факт вызвал разочарование в ООН, сообщают информагентства.

Представители 200 государств собрались на переговоры в Египте. Согласование текста итогового соглашения затянулось. Его начали обсуждать в субботу 19 ноября вечером, а подписали - только в воскресенье утром.

Новый фонд должен помочь уязвимым странам справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений. Представители развивающихся стран напомнили на саммите, что причина - в выбросах в атмосферу, и ответственность за это должны нести богатые страны.

Для того, чтобы соглашение всё же удалось принять, многие спорные вопросы делегаты оставили на будущий год. В том числе вопросы финансирования нового фонда. В тексте документа также не упоминается постепенный отказ от ископаемого топлива, такого как нефть и газ.

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