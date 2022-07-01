Исследование: крупнейшие компании лгут о своей экологичности

Многие крупные компании, в том числе российские, вводят покупателей в заблуждение, сообщая о своей экологичности - занимаются так называемым гринвошингом. Об этом рассказывают The Guardian и Кедр.медиа.

Согласно отчёту фонда The Changing Markets Foundation, наиболее популярная форма гринвошинга – заявления компаний об использовании в производстве перерабатываемого пластика или пластика, который мог бы оказаться в океане. При этом компании умалчивают, что пластиковая упаковка их собственных товаров перерабатывается с трудом или не перерабатывается вообще.

В отчёте приводится множество примеров такого гринвошинга. Компания Coca-Cola потратила миллионы долларов на рекламу того, что её бутылки на четверть состоят из "морского пластика", при этом бренд умалчивает, что является крупнейшим в мире пластиковым загрязнителем.

Компания Perfetti Van Melle, производящая конфеты Chupa Chups и Mentos, заявила о новой "экологичной" картонной упаковке, однако не упомянула, что упаковка состоит из картона, алюминия и пластика – неперерабатываемого композитного материала.

Корпорация Unilever, выпускающая продукты питания, косметику и бытовую химию, заменила пластиковые бутылки на пакеты, чтобы "стимулировать многоразовую заправку". Однако ПЭТ-бутылки можно переработать, а пакеты – нельзя, к тому же они содержат всего две бутылки моющей жидкости.

В России "экологически ответственный" бизнес, вместо того чтобы внедрять в производство эко-технологии, прикрывается "зелёными" активностями ("каждый рубль с покупки идёт на восстановление лесов"), ребрендингом или простым соблюдением нормы по выбросам. Исследователи из ВШЭ проанализировали отчёты об устойчивом развитии 25 крупнейших российских компаний и выяснили, что у большинства из них "экологичность" следует из одного факта существования раздела об охране окружающей среды и влиянии на климат.

Также у крупных компаний есть возможность выделять больше средств на свои "зелёные" программы, входить по этому показателю в число лидеров и заявлять о своей "экологичности", умалчивая о собственных загрязнениях. Кроме того, некоторые рэнкинги позволяют компаниям с большой выручкой занимать высокие места, несмотря на их большие выбросы. Например, в число российских эко-лидеров входят нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", которые при этом регулярно обвиняются в нефтеразливах.