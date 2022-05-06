"Самолет Судного дня" пролетит над Красной площадью на параде Победы

"Самолет Судного дня", Ил-80, пролетит 9 мая над Красной площадью в Москве на параде в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Но это сообщение Минобороны России обратило внимание агентство Reuters.

Как отметили в Минобороны, этот самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, а также для управления Вооруженными силами РФ в условиях полномасштабного боевого конфликта, в том числе ядерной войны.

Минобороны сообщило, что всего в авиационной части военного парада будут участвовать 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z – символа российского вторжения в Украину.