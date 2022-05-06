"Самолет Судного дня" пролетит над Красной площадью на параде Победы

"Самолет Судного дня", Ил-80, пролетит 9 мая над Красной площадью в Москве на параде в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Но это сообщение Минобороны России обратило внимание агентство Reuters.
Как отметили в Минобороны, этот самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, а также для управления Вооруженными силами РФ в условиях полномасштабного боевого конфликта, в том числе ядерной войны.
Минобороны сообщило, что всего в авиационной части военного парада будут участвовать 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z – символа российского вторжения в Украину.
- В конце апреля стало известно, что в этом году на парад Победы не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как "год не юбилейный", сообщил представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко. Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад.
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