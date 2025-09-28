Санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу

Иран в воскресенье осудил как "неоправданное" возобновление санкций Организации Объединённых Наций против него, наложенных в связи с его ядерной программой. Меры, запрещающие любую деятельность, связанную с ядерными и баллистическими программами Ирана, вновь вступили в силу в ночь на воскресенье — после того, как западные страны активировали так называемый "механизм возврата" в рамках ядерной сделки 2015 года.

"Возобновление аннулированных резолюций является юридически необоснованным и неоправданным... Все государства должны воздерживаться от признания этой незаконной ситуации", — заявил МИД Ирана. Ведомство подчеркнуло, что Иран "твёрдо защищает свои национальные права и интересы", а любые действия, направленные на их подрыв, "получат решительный и соответствующий ответ".

Возвращение санкций стало итогом месяцев напряжённой дипломатии, направленной на возобновление переговоров по иранской ядерной программе, которые сорвались в июне после бомбардировок иранских объектов Израилем и США. Несмотря на это, западные лидеры заявили, что каналы для диалога остаются открытыми. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран "принять прямые переговоры, основанные на доброй воле".

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении подчеркнули, что намерены добиваться "нового дипломатического решения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие". Они также призвали Тегеран "воздержаться от любых шагов, ведущих к эскалации".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США предлагали лишь краткосрочные послабления в обмен на передачу им всего запаса обогащённого урана, назвав такое предложение "неприемлемым". Попытка России и Китая в последний момент отложить введение санкций до апреля провалилась — за соответствующую резолюцию не набралось достаточного числа голосов в Совете Безопасности ООН, и санкции вступили в силу в 3:30 по тегеранскому времени (00:00 GMT) в воскресенье. В субботу Иран сообщил об отзыве своих послов в Великобритании, Франции и Германии "для консультаций". Тем не менее, Пезешкиан в пятницу заявил, что Иран не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил, что у Берлина "не было иного выбора", поскольку Иран не выполняет свои обязательства. "Для нас принципиально: Иран не должен обладать ядерным оружием", — заявил он, добавив, что "двери для дипломатии остаются открытыми". Россия, в свою очередь, заявила, что не будет признавать и применять данные санкции, назвав их "незаконными" и обвинив Запад в "шантаже Тегерана".

Санкции включают в себя, в частности, эмбарго на поставки оружия; запрет на любые работы по обогащению и переработке урана и на деятельность, связанную с разработкой и производством баллистических ракет, способных нести ядерные заряды; запрет на поездки для десятков иранских граждан; замораживание активов множества физических и юридических лиц; запрет на поставку любых материалов, которые могут использоваться в ядерной программе Ирана.

Все страны уполномочены изымать и утилизировать предметы, подпадающие под санкции ООН, а Ирану будет запрещено участвовать в какой-либо коммерческой деятельности в других странах, связанной с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий.

Экономические последствия возобновления санкций уже ощутимы: иранский риал обвалился до рекордного минимума — около 1,12 миллиона за доллар на чёрном рынке. Жители страны опасаются нового витка инфляции и роста цен.



