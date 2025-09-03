МАГАТЭ: Иран в июне был близок к производству 10 ядерных зарядов

Запасы урана в Иране, обогащённого до 60% чистоты — уровня, близкого к оружейному, — несколько увеличились незадолго до ударов по ядерным объектам страны в июне этого года. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым ознакомилось агентство Reuters.

По состоянию на 13 июня запасы урана в форме гексафторида урана, обогащённого до 60% и пригодного для дальнейшего обогащения в центрифугах, оценивались в 440,9 кг. По расчётам МАГАТЭ, этого количества тогда было достаточно для производства десяти ядерных боезарядов при дальнейшем повышении уровня обогащения. Судьба этих материалов после ударов Израиля и США в июне остаётся неясной.

"Вывод всех инспекторов агентства из Ирана по соображениям безопасности в связи с военными ударами по иранским ядерным объектам был необходим с учётом общей ситуации в сфере безопасности. Последующее решение Ирана приостановить сотрудничество с агентством вызывает глубокое сожаление", — говорится в докладе МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с Ираном о том, как возобновить инспекции на объектах, включая те, которые подверглись бомбардировкам Израиля и США, "не могут продолжаться месяцами". Тегеран принял закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, предусматривающий, что любые будущие инспекции должны получать одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана. Сейчас Тегеран и МАГАТЭ ведут переговоры о том, как инспекции могут быть возобновлены.

Формально инспекции в Иране уже проводятся, так как недавно инспекторы МАГАТЭ посетили Бушер — единственную действующую атомную электростанцию в стране. Однако с точки зрения нераспространения она не представляет серьёзного интереса и обычно не отражается в ежеквартальных отчётах агентства по Ирану.