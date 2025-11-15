Саратовский митрополит прикрепил священников к женским консультациям

Саратовский митрополит РПЦ Игнатий (Алексей Депутатов) своим указом прикрепил по одному "ответственному священнику" к 17 женским консультациям в государственных больницах и двум перинатальным центрам в Саратове. Внимание на это обратило издание "Версия-Саратов".

В указе говорится, что прикреплённые священники будут заниматься "противодействием абортам" и "духовным окормлением пациентов и медицинского персонала женских консультаций". Каким именно образом это будет осуществляться, не сообщается.

В конце октября, выступая в Саратовской областной думе, митрополит Игнатий просил министра здравоохранения региона допустить священников в женские консультации. Он утверждал, что на спад рождаемости повлияли "деструктивные течения и западные идеи, пропаганда всяких извращений".

"Существует серьезное лобби, которое заинтересовано в абортах, чтобы они совершались. Можно назвать его глубинным государством в государстве, как угодно", – цитирует выступление Игнатия "Версия Саратов". Митрополит также преложил установить памятник неродившимся детям перед одной из женских консультаций, пишет "Настоящее Время".

В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, на введении которого настаивает в частности РПЦ. Власти, однако, ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт. В ряде регионов (Саратовская область не входит в их число) были приняты законы о "запрете склонения к абортам". Штрафы, достигающие в некоторых регионах до 500 тысяч рублей, прописаны в местных Кодексах об административных правонарушениях. В некоторых регионах фактически запрещены аборты в частных клиниках, множество таких клиник также, как утверждают власти, добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, - их число по всей стране составляет уже более 700.