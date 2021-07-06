Сайт Readovka заблокируют по требованию судебных приставов

Редакция Readovka завтра заблокирует сайт, так как этого потребовали судебные приставы, рассказал "Открытым медиа" издатель Алексей Костылев. В противном случае редакции грозит уголовная ответственность.

Издатель отметил в разговоре с "Открытыми медиа", что работа в социальных сетях продолжится. Решение по поводу создания альтернативного сайта пока еще не принято.

Ранее приставы обязали издание до 8 июля заблокировать сайт в качестве обеспечительной меры в рамках рассмотрения дела по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Редакция должна заблокировать ресурс на основании постановления Видновского городского суда, вынесенного еще в марте прошлого года.

"Тогда были приняты меры по обеспечению иска в виде блокировки сайта – без уведомления нас, в нарушение принципа подсудности, абсолютно незаконно и совершенно несоразмерно заявленным требованиям об удалении одного материала. Вспомнить об этих обеспечительных мерах подмосковные приставы решили через полтора года", – заявили в редакции.

Тогда иск в суд подал депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин – он потребовал удалить заметку, в которой говорится о передаче ему почти половины акций совхоза имени Ленина через жену политика Павла Грудинина. Авторы материала утверждали, что стороны совершили"скрытую сделку купли-продажи" и "осложнили процесс возврата активов".

"Вспомнить об этих обеспечительных мерах подмосковные приставы решили через полтора года, сразу же после нового суда по удалению ещё одной статьи о депутате от "Единой России" Дмитрии Саблине", – говорится в сообщении издания.