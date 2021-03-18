YouTube ограничил возможности публикации канала "Вести Крым"

YouTube из-за выложенного два года назад ролика заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" и пригрозил заблокировать его полностью, если в ближайшие 3 месяца обнаружит еще какие-то нарушения, следует из сообщения на сайте телерадиокомпании.
Претензии YouTube вызвал ролик "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР" от 21 апреля 2019 года. В нем использовалась хроника времен Великой Отечественной войны: на видео нацисты сжигали села в поисках еврейского населения, поясняет "Россия 24".
16 марта YouTube поставил ограничение по возрасту на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". Неделей ранее аналогичное ограничение Google наложил на фильм "Крым. Путь на Родину". Оба случая американская компания объяснила наличием сцен насилия. Роскомнадзор требовал немедленного снятия всех ограничений.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России, объяснив это тем, что соцсеть не удаляет публикации с запрещенными сведениями. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил применения технических мер для замедления работы и других соцсетей. Теперь речь зашла о Facebook, Instagram, YouTube. Роскомнадзор предупреждает, что замедление этих сетей может произойти, если они откажутся удалять запрещённый в России контент.
- В конце 2020 года Госдума приняла закон, разрешающий блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ. Законопроект вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России". В случае признания интернет-сайта нарушителем прав и свобод Генпрокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел, Роскомнадзору разрешается его полная или частичная блокировка.
- Роскомнадзор неоднократно критиковал социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил модерации к российским изданиям. Ведомство называло цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма "России-1" про захват школы в Беслане, критиковало "участившиеся случаи" маркировок и предупреждений для видео, размещённых в сервисе, требовало вернуть программу телеведущего Владимира Соловьёва в тренды ютьюба.
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