YouTube ограничил возможности публикации канала "Вести Крым"

YouTube из-за выложенного два года назад ролика заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" и пригрозил заблокировать его полностью, если в ближайшие 3 месяца обнаружит еще какие-то нарушения, следует из сообщения на сайте телерадиокомпании.

Претензии YouTube вызвал ролик "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР" от 21 апреля 2019 года. В нем использовалась хроника времен Великой Отечественной войны: на видео нацисты сжигали села в поисках еврейского населения, поясняет "Россия 24".

16 марта YouTube поставил ограничение по возрасту на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". Неделей ранее аналогичное ограничение Google наложил на фильм "Крым. Путь на Родину". Оба случая американская компания объяснила наличием сцен насилия. Роскомнадзор требовал немедленного снятия всех ограничений.