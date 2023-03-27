СБ ООН отклонил проект резолюции РФ по взрывам на "Северном потоке"

России не удалось провести своей проект резолюции через Совет безопасности ООН. Москва настаивает на проведении независимого расследования взрывов на двух нитках газопровода "Северный поток". Трубопроводная магистраль, соединяющая по дну Балтийского моря Россию и Германию, была повреждена в сентябре прошлого года в результате двух взрывов.
Представители России, Китая и Бразилии проголосовали за российский проект резолюции. 12 членов Совета безопасности ООН воздержались при голосовании.
Как отмечает агентство Reuters, для принятия резолюции необходимы голоса как минимум девяти членов СБ и отсутствие вето со стороны хотя бы одного из постоянных членов Совета безопасности - России, Китая, США, Великобритании и Франции.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока – 2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападением России на Украину на него наложены санкции. "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Киев непричастен к взрывам на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии. Зеленский также отметил, что подобные заявления играют только на руку Российской Федерации. Украинский лидер считает, что Украина сейчас борется не только с Россией, но и с теми, чей бизнес страдает от снижения товарооборота с Москвой. Это, как утверждает Зеленский, касается и ряда стран Евросоюза.
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