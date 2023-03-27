СБ ООН отклонил проект резолюции РФ по взрывам на "Северном потоке"

России не удалось провести своей проект резолюции через Совет безопасности ООН. Москва настаивает на проведении независимого расследования взрывов на двух нитках газопровода "Северный поток". Трубопроводная магистраль, соединяющая по дну Балтийского моря Россию и Германию, была повреждена в сентябре прошлого года в результате двух взрывов.

Представители России, Китая и Бразилии проголосовали за российский проект резолюции. 12 членов Совета безопасности ООН воздержались при голосовании.

Как отмечает агентство Reuters, для принятия резолюции необходимы голоса как минимум девяти членов СБ и отсутствие вето со стороны хотя бы одного из постоянных членов Совета безопасности - России, Китая, США, Великобритании и Франции.