NYT: взрывы "Северного потока" могла устроить группа украинцев и россиян

За актом саботажа против российского газопровода "Северный поток" могла стоять некая проукраинская группа, пишет во вторник The New York Times.

Издание ссылается на новые данные разведки, с которыми, как отмечается, ознакомились официальные лица в руководстве США. Газета называет сведения первой значимой информацией из того, о чём стало известно общественности в связи с подрывом веток газопровода в Балтийском море.

Официальные лица, на которых ссылается издание, отмечают, что они не располагают доказательствами причастности к атаке президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, или что приказы отдавал кто-либо из украинских правительственных чиновников. Ранее предтавители правительства Украины и военная разведка страны заявляли, что не имеют отношения к нападению и не знают, кто его осуществил.

Американские чиновники, знакомые с новыми разведданными, подчеркивают, что сведения об участниках нападения далеко не полные. Можно предположить, что речь идёт о противниках российского президента Владимира Путина, но члены группы не называются, как неизвестно и то, кто руководил операцией и кто её профинансировал. Отмечается только, что группа могла состоять из граждан Украины или России, или представителей обеих этих стран.

Источники, на которых ссылается The New York Times, отказались раскрыть характер разведданных, как они были получены и какие-либо подробности относительно содержащихся в них доказательств.