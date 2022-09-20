Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора к Евро-2024

Глава РФС Александр Дюков

Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного
раунда Евро-2024 из-за санкций УЕФА.

Это подтвердил во вторник Российский футбольный союз. "Сборная России не сможет принять участие в жеребьевке, которая пройдет 9 октября во Франкфурте, из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций. Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по
умолчанию действующее до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Решение о приостановке выступлений было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции, отмечает издание Sports.ru.

Сейчас Футбольный союз ожидает полного текста решения арбитражного суда, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG