Легионеры и товарняки. Скандалы в российском спорте военного времени

Российские сборные и клубы по футболу и хоккею практически сразу же после начала российского вторжения в Украину оказались под санкциями и лишились возможности участвовать практически в любых значимых международных турнирах. Эти санкции, однако, не полностью перекрыли российскому футболу и хоккею международное сотрудничество. В футбольных и хоккейных лигах, выступающих в российских лигах, по-прежнему играют десятки легионеров, в том числе из стран Европы. Кроме того, международные организации формально не могут запретить проводить с российскими сборными товарищеские матчи.

Радио Свобода рассказывает о двух наиболее шумных скандалах в российском спорте военного времени. Один происходит в футболе, второй – в хоккее.

"Я совершил ошибку". Босния вряд ли сыграет товарищеский матч с Россией

7 сентября российский футбольный союз сообщил, что на осень у сборной России по футболу запланированы три товарищеских матча. При этом в сообщении было названо только два соперника – Кыргызстан и Иран, с третьим соперником, сообщил союз, "ведутся переговоры". Два дня спустя стало известно, что третьим, "секретным" спарринг-партнером России станет сборная Боснии и Герцеговины. Игра запланирована на 19 ноября и должна пройти в Санкт-Петербурге.

Еще 28 февраля, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину, ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении всех российских футбольных сборных и клубов от всех турниров, проводящихся под эгидой этих организаций. Изначально речь шла о неопределенном сроке отстранения – до дальнейшего уведомления, но в начале мая было уточнено, что речь пока идет об одном сезоне 2022–2023 годов. Апелляции, которые подавали РФС и несколько российских клубов в Спортивный арбитражный суд, были отклонены.

До войны, в 2021 году российская мужская сборная заняла второе место в своей группе в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 24 марта этого года она должна была встретиться со сборной Польши в серии матчей плей-офф за право на поездку в Катар, но матч, конечно, не состоялся, дальше автоматически прошла Польша. Россия лишилась права и участвовать в матчах текущего розыгрыша Лиги наций против Албании, Израиля и Исландии. Следующий большой турнир, на участие в котором теоретически может претендовать РФ, – чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отборочного турнира к нему пройдет 9 октября, будет ли в ней участвовать Россия – пока неизвестно, решение об этом исполком УЕФА может принять уже в ближайшие дни.

В надежде, что международные турниры для главной мужской сборной в обозримой перспективе возобновятся, РФС ищет для нее спарринг-партнеров. И если летом прошлого года Россия играла товарищеские матчи со сборными Польши и Болгарии (текущие рейтинги ФИФА – 26 и 74), то теперь ей подбирают соперников среди немногих стран, выдерживающих мягкую для Кремля линию в отношении войны, развязанной Россией против Украины. Игры против Кыргызстана и Ирана (рейтинги ФИФА – 22 и 95) хорошо укладываются в эти рамки, а матч против Боснии и Герцеговины – в несколько меньшей степени.

Босния и Герцеговина является кандидатом на вступление в ЕС и НАТО, но остается одним из беднейших европейских государств, до сих пор не до конца оправившись от войны 1990-х годов. Примерно половину населения страны составляют боснийские мусульмане (бошняки), треть сербы, около 15 процентов хорваты. Во главе государства стоит президиум – триумвират из представителей каждой из основных этнических групп, все они по очереди раз в 8 месяцев становятся председателями президиума.

Такая же ротация боснийцев, сербов и хорватов происходит и в футбольном руководстве Боснии и Герцеговины. Сейчас Боснийский футбольный союз возглавляет Вико Зелькович, представитель традиционно более пророссийской группы – сербов. Более того, Зелькович, в прошлом функционер клуба "Борац" из Баня-Луки, приходится племянником Милораду Додику – одному из трех действующих "президентов" всей страны и главе боснийской Республики Сербской. Додика обоснованно называют одним из самых последовательных сторонников России на Балканах.

Просто-напросто Запад пытается влезть во все сегменты

Именно Додик заявил летом, что Босния не присоединится к санкциям против России. В июне он сам побывал в Петербурге в гостях у Владимира Путина, поблагодарил за низкие цены на газ и добавил: "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины и понимаем контекст, считаем, что просто-напросто Запад пытается влезть во все сегменты. Мы живем этой жизнью уже 20 с лишним лет". Недавно, уже в сентябре, Додик говорил о Путине так: "Великий глобальный лидер, человек, который в различные исторические моменты способен и готов вести свой народ и государство отвечающим их интересам путями". В ближайшее время готовится новый визит политика в Россию.

Решение об участии в товарищеском матче с Россией Зелькович принимал не единолично. После того как в УЕФА сообщили, что международные футбольные чиновники не против игры, так как товарищеские матчи не проходят под эгидой организации, по поводу матча с Россией прошло голосование в специальным органе – Комитете футбольного союза Боснии и Герцеговины по чрезвычайным ситуациям. Пятеро из шести его членов проголосовали за проведение матча, против был только боснийский мусульманин Ирфан Дурич. А вот второй мусульманин в составе чрезвычайного комитета, представитель Футбольной ассоциации Сараевского кантона Фуад Чольпа проголосовал "за". "Я проголосовал за футбол. Футболисты не виноваты в действиях России. Я отстранился от политики. Да и условия для нашего союза вполне благоприятные", – прокомментировал свое решение Чольпа.

Сложно сказать, что Чольпа имел в виду под “благоприятными условиями”, но одно из ведущих сараевских изданий Avaz утверждает, что за спарринг с российской сборной футбольному союзу Боснии обещано 200 тысяч евро, плюс российская сторона возьмет на себя все расходы по перелету и проживанию боснийской сборной.

Плохое решение! У меня нет слов

Однако быстро выяснилось, что недовольных предстоящей игрой с Россией в футбольном мире Боснии куда больше, чем один Дурич. Голосование прошло в пятницу, 9 сентября, и в тот же день принятое решение раскритиковал Миралем Пьянич – полузащитник и одна из главных звезд боснийской сборной, в недавнем прошлом игравший за Барселону и Ювентус. "Плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. Федерация знает мою позицию", – заявил Пьянич. На следующий день боснийское издание N1 сообщило, что целая группа ведущих боснийских футболистов проигнорирует вызов в сборную на матч с Россией.

Высказался и главная звезда команды, капитан сборной, футболист итальянского Интера Эдин Джеко: "Я против матча с Россией! Я всегда выступал только за мир", – заявил он. Джеко, как и Пьянич, – представитель боснийских мусульман. 13 сентября свое отрицательное отношение к матчу публично выразил еще один член сборной – полузащитник Лука Менало, хорват. "Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть этот матч. Но я не могу быть тем человеком, который скажет, будет ли это правильно или нет, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и значимые люди, чем я, и они должны понимать, что они делают", – заявил Менало. 15 сентября ситуацию прокомментировал и вратарь сборной, еще один боснийский мусульманин в ее составе, выступающий за турецкий клуб Ибрахим Шехич: "Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили бы, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно".

Помимо игроков против игры выступили чиновники, например, мэр Сараева. Крупнейшее объединение футбольных фанатов страны, BHFanaticos, призвало бойкотировать матч.

Большей части мира это не понравилось, кому-то понравилось. Я сожалею о случившемся и сделаю все, чтобы изменить это решение

В конце концов проголосовавший за игру с Россией Фуад Чольпа (фактически его позиция решила исход голосования чрезвычайного комитета, для решения нужно получить 5 голосов из 6) заявил, что совершил ошибку. "Я поговорю с Зельковичем об отмене этого решения после матча с Черногорией 23 сентября. Думаю, он будет готов перенести игру на какое-то другое – более спокойное – время. Все было в спешке, времени не хватало. Если это ошибка, то я признаю, что я ее совершил. Большей части мира это не понравилось, кому-то понравилось. Я сожалею о случившемся и сделаю все, чтобы изменить это решение", – сказал Чольпа. Если голосование пройдет снова и Чольпа, как и Дурич, не поддержат проведение игры, она не состоится. Зелькович уже объявил, что по вопросу игры пройдет новое обсуждение.

В России повисший на волоске товарищеский матч ожидаемо связали с давлением внешних сил. "На Боснию идет давление со всех сторон. Надеюсь, они смогут выдержать такой накал страстей и матч состоится. Но давление беспрецедентное", – считает председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В действительности идея игры с Россией, которую поддерживали боснийские сербы в футбольном руководстве и руководстве страны, наткнулась на критику преимущественно мусульманского и хорватского по происхождению костяка сборной – футболистов с опытом игры в больших западных клубах и понятием о репутации. 200 тысяч евро в пользу футбольного союза точно не способны изменить их позицию. Политики, скорее всего, тоже предпочтут избежать дальнейшего скандала. 2 октября в Боснии и Герцеговине пройдут первые за четыре города всеобщие выборы. Избирать будут в том числе и новых членов правящего страной президиума-триумвирата.

"Бесхребетные люди" или "европейцы здорового человека"?

Хоккейный союз Словакии устроил скандал на всю спортивную Европу. 8 сентября исполком этой организации принял решение: хоккеисты, выступающие в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) , где играют преимущественно российские команды, по-прежнему будут приглашаться в национальную сборную. Хоккейные федерации других европейских стран, чьи представители играют в КХЛ, после начала российского вторжения в Украину приняли противоположное решение.

Напомним, что в КХЛ в сезоне 2022/23 годов выступают 19 клубов из России и по одному – из Беларуси, Казахстана и Китая. Два участника лиги – финский "Йокерит" и латвийское "Динамо" (Рига) – отказались играть в КХЛ после начала российского вторжения в Украину. Бойкот КХЛ стал частью международной спортивной изоляции России и Беларуси в связи с войной в Украине. Для шведских, финских, чешских, латвийских или французских хоккеистов, играющих в командах Континентальной лиги, сейчас возможен выбор: остаться в КХЛ и забыть об играх за сборную – или, наоборот, разорвать весьма финансово заманчивые соглашения с этой лигой, но остаться в рядах своих национальных команд (если, конечно, их туда пригласят тренеры).

Руководители словацкого хоккея решили иначе. В настоящий момент в командах КХЛ играют 8 хоккеистов из этой страны. Последним стал вратарь словацкой сборной Юлиус Гудачек, подписавший на днях контракт с клубом "Барыс" – единственным представителем Казахстана в КХЛ.

У Гудачека богатый опыт выступлений в клубах КХЛ: в разные годы он играл за московский "Спартак", рижское "Динамо" и команды из Новосибирска и Череповца. В интервью словацкому телеканалу RTVS вратарь коснулся вопроса о войне: "Я должен был решить моральную дилемму. Думаю, буду ли я или какие-то другие хоккеисты играть в КХЛ, никак не повлияет на ход войны в Украине и на то, будет ли продолжаться российская агрессия". В том же духе высказываются и другие его коллеги. Их взял под защиту национальный хоккейный союз, заявивший : "Агрессия в отношении спортсменов столь же неприемлема, как и какой-либо военный конфликт. Мы и впредь будем выбирать игроков в сборную исходя из их актуальной спортивной формы, а не из того, в какой лиге они выступают".

Трудно сказать, какую "агрессию" имели в виду словацкие хоккейные чиновники, – действия не только игроков, но и самого хоккейного союза вызвали у части болельщиков скорее недоумение и разочарование. В первую очередь это касается именно Юлиуса Гудачека, ранее выступавшего за пражскую "Спарту". В марте он участвовал в Праге в благотворительном матче, выручка от которого была перечислена на нужды украинских беженцев. После игры Гудачек вывел на лед трех украинских мальчишек и весело танцевал с ними у своих ворот.

"Теперь он уезжает играть в страну, из-за которой эти ребята были вынуждены покинуть свою родину", – с грустью пишет словацкий спортивный журналист Мартин Тот-Ванё. Он имеет в виду, конечно, не Казахстан, где зарегистрирован новый клуб Юлиуса Гудачека – "Барыс", а Россию, где проходит абсолютное большинство матчей КХЛ.

Решение Хоккейного союза Словакии вызвало протест и у одного из членов его руководства. Михал Гандзуш, бывший нападающий сборной страны, чемпион мира 2002 года и обладатель Кубка Стэнли , объявил о выходе из исполкома этой организации. "Мнение исполкома противоречит моей системе ценностей, поэтому в данной ситуации я не могу представить себе свою дальнейшую деятельность в какой-либо роли в [хоккейном] союзе", – написал Гандзуш в твиттере. Глава союза, бывший партнер Гандзуша по сборной Мирослав Шатан, однако, солидарен с мнением большинства.

Впрочем, один из руководителей этой организации – Бранислав Семанчик неожиданно заявил , что, хотя тема приглашения играющих в КХЛ хоккеистов в сборную на заседании исполкома и обсуждалась, но официального голосования по данному вопросу не было, поскольку двое из восьми членов исполкома отсутствовали. По словам Семанчика, голосовать руководители словацкого хоккея должны на своей следующей встрече – уже в полном составе. "Пока что не был заявлен состав национальной сборной ни на одну предстоящую игру, так что считаю бессмысленным выражать какое-либо отношение к этой теме. Когда время придет, нужно будет обдумать, какое влияние наше решение окажет на весь словацкий хоккей", – пытается утихомирить страсти Семанчик, руководитель хоккейного клуба НОВА (Братислава).

Тем временем ряд спонсоров словацкой сборной, в том числе телекоммуникационная компания Orange, торговая сеть Kaufland и чешский производитель автомобилей Škoda, заявили , что могут прекратить свое сотрудничество с командой. А Министерство образования и спорта Словакии пригрозило прекращением выплаты государственной дотации.