США и ещё 34 страны призвали ужесточить спортивные санкции 

Тридцать пять стран – среди которые США, Канада, Япония, Великобритания и страны Европейского союза – подписали 5 июня совместное заявление с призывом ужесточить спортивные санкции против России и Беларуси.

В рамках новых мер предлагается:

Прекратить сотрудничество международных спортивных федераций с национальными органами управления спортом России и Беларуси

Отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесто связанных с российским или белорусским правительством

Рассмотреть возможность приостановить трансляции международных спортивных соревнований в России и Беларуси

В случае, если национальные или международные спортивные организации разрешат атлетам из этих стран участвовать в соревнованиях, спортсмены должны выступать строго в нейтральном статусе, – подчёркивается в заявлении. Использование флагов, гербов и гимнов России или Беларуси запрещено.