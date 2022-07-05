США и ещё 34 страны призвали ужесточить спортивные санкции 

Тридцать пять стран – среди которые США, Канада, Япония, Великобритания и страны Европейского союза – подписали 5 июня совместное заявление с призывом ужесточить спортивные санкции против России и Беларуси.
В рамках новых мер предлагается:
- Прекратить сотрудничество международных спортивных федераций с национальными органами управления спортом России и Беларуси
- Отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесто связанных с российским или белорусским правительством
- Рассмотреть возможность приостановить трансляции международных спортивных соревнований в России и Беларуси
В случае, если национальные или международные спортивные организации разрешат атлетам из этих стран участвовать в соревнованиях, спортсмены должны выступать строго в нейтральном статусе, – подчёркивается в заявлении. Использование флагов, гербов и гимнов России или Беларуси запрещено.
- После начала войны в Украине многие международные спортивные организации, по рекомендации МОК, перестали допускать россиян до участия в соревнованиях. В таких дисциплинах как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне выступают в нейтральном статусе.
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