СБУ не подтвердила данные об уголовном деле против Бабченко

Журналист и блогер Аркадий Бабченко сообщил в своём телеграм-канале, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело.

Позднее во вторник СБУ в комментарии ряду СМИ информацию не подтвердила. "Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности", - говорится в ответе ведомства "Украинской правде".

Аркадий Бабченко в своём посте писал, что в базе данных украинских пограничников на него есть ориентировка, и после пересечения границы Украины его должны задержать и доставить в СИЗО для досудебных следственных действий. Бабченко отмечал, что ему неизвестно, по какой статье расследуется дело и что стало для него основанием. Телеграм-канал SOTA со ссылкой на его сообщение написал, что причиной стали посты Бабченко с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Это же предположило издание "Политика Страны", отмечала "Медуза".