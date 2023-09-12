СБУ не подтвердила данные об уголовном деле против Бабченко

Журналист и блогер Аркадий Бабченко сообщил в своём телеграм-канале, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело.
Позднее во вторник СБУ в комментарии ряду СМИ информацию не подтвердила. "Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности", - говорится в ответе ведомства "Украинской правде".
Аркадий Бабченко в своём посте писал, что в базе данных украинских пограничников на него есть ориентировка, и после пересечения границы Украины его должны задержать и доставить в СИЗО для досудебных следственных действий. Бабченко отмечал, что ему неизвестно, по какой статье расследуется дело и что стало для него основанием. Телеграм-канал SOTA со ссылкой на его сообщение написал, что причиной стали посты Бабченко с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Это же предположило издание "Политика Страны", отмечала "Медуза".
- Аркадий Бабченко был военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете". В 2017 году журналист покинул Россию и переехал в Киев. В России он объявлен в розыск, внесён в список "иноагентов", а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
- В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну. Последнее время он живет в Эстонии.
- В январе 2023 года МВД России объявило Аркадия Бабченко в розыск, по какой статье против него заведено дело, не сообщалось.
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