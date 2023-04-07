Журналист Аркадий Бабченко признан иностранным агентом

Министерство юстиции России в пятницу внесло в реестр так называемых иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко.

Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца" во время конфликтов в Чечне, сотрудничал с "Новой газетой", российскими телеканалами и другими изданиями. Он освещал в том числе и события 2014 года в Украине. В 2017 году он заявил, что уехал из России, опасаясь за свою безопасность.

В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск.

В реестр иноагентов внесено также ООО "Хроникёр" - юридическое лицо ранее признанного иноагентом журналиста, бывшего главного редактора сайта радиостанции "Эхо Москвы" Виталия Рувинского.