Аркадия Бабченко оштрафовали за яйца, брошенные в посольство России

Власти Эстонии оштрафовали блогера Аркадия Бабченко на 100 евро. Об этом он сам сообщил в своём фейсбуке. 30 июля он забросал куриными яйцами здание посольства России в Таллине.
По словам россиянина, полиция вменила ему выбрасывание мусора в неположенном месте и нарушение общественного спокойствия. Рассмотрение дела проводилось во внесудебном порядке.
Бабченко бросил в здание посольства четыре яйца. При задержании он заявил, что таким образом протестовал против российской агрессии в Украине.
В комментарии изданию Delfi Аркадий Бабченко объяснил свои действия тем, что "Россия – агрессор, Россия убивает украинских жителей, убивает украинских детей, Россия – террористическое государство". В его твиттере позже появилось видео того, как он закидывает здание посольства яйцами, после чего к нему подъезжает полицейский патруль.
- Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца" во время конфликтов в Чечне, сотрудничал с "Новой газетой"и другими изданиями. Он освещал в том числе и события 2014 года в Украине.
- Бабченко известен как резкий критик Владимира Путина и российской политики по отношению к Украине в целом. В 2017 году он заявил, что уехал из России, опасаясь за свою безопасность.
- После эмиграции он жил в Украине. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.
- В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень лиц, против которых заведены дела об экстремизме или терроризме. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск, по какой статье против него заведено дело не сообщалось.
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