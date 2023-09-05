СБУ подозревает Фридмана в финансировании войны с Украиной

Служба безопасности Украины заочно уведомила российского миллиардера Михаила Фридмана о подозрении в финансировании войны против Украины, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман "влил" около двух миллиардов рублей в российские военные заводы. Они среди прочего производят патроны и оборудование для боевых самолётов и вертолётов.
Помимо этого, утверждает СБУ, Фридман содействовал распространению сухпайков, одежды и другой продукции под маркой "Армия России", которая поставляется на фронт. Также он организовал сбор материально-технической помощи российским военным, а его компании страхуют их жизнь и военную технику.
Кроме того, Фридман наладил сотрудничество с ФСБ России, что позволило ему провести мобильную связь в оккупированные территории Украины, выяснило СБУ.
СБУ утверждает, что для финансирования войны олигарх использует активы подконтрольного ему финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп", а также собственные бизнес-ресурсы. По предъявленным подозрениям Фридману грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Сооснователь Альфа-Банка Михаил Фридман находится под санкциями США, Канады, Евросоюза и Великобритании.
- Фридман публично не поддержал войну, но и не осудил действия российских властей. Его имя фигурирует в расследовании "Проекта" об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны.
- Весной стало известно, что ряд российских оппозиционных общественных деятелей, включая соратника Алексея Навального Леонида Волкова, непублично призывали власти ЕС и Британии снять санкции с Фридмана и другого сооснователя Альфа-Банка Петра Авена. Когда информация об этом стала публичной, Волков заявил, что совершил ошибку, и ушёл в отставку с поста главы Фонда борьбы с коррупцией. Свои просьбы он объяснил тем, что пытался добиться "раскола элит" в России.
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