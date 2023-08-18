Украина обвинила основателя "Альфа-банка" в выводе денег в офшоры

Полиция Украины заподозрила российского бизнесмена и владельца "Альфа-банка" в выводе в офшорные компании более 700 миллионов гривен – это почти 19 миллионов долларов.

В сообщении на сайте национальной полиции говорится, что для вывода средств использовались незаконные схемы, включая выплаты по фиктивным сделкам.

Полицейские также считают, что бизнесмен занимался легализацией денег, полученных преступным путём, а также уклонялся от уплаты налогов.

Имя олигарха в сообщении полиции не указывается, но, по всей вероятности, речь идёт о Михаиле Фридмане.

Ранее Украина национализировала "Альфа-банк".

Сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании и США.

Фридман и Авен публично не поддержали войну, но и не осудили действия российских властей. Их имена фигурируют в расследовании "Проекта" об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны.

Весной стало известно, что ряд российских оппозиционных общественных деятелей, включая соратника Алексея Навального Леонида Волкова, непублично призывали власти ЕС и Британии снять санкции с Фридмана и Авена. Когда информация об этом стала публичной, Волков заявил, что совершил ошибку, и ушёл в отставку с поста главы Фонда борьбы с коррупцией. Свои просьбы он объяснил тем, что пытался добиться "раскола элит" в России.

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