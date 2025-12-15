СБУ сообщила о поражении российской подлодки в порту Новороссийска

Служба безопасности Украины сообщила, что подводные дроны "Sub Sea Baby" поразили российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийска. Утверждается, что субмарина "получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя".

По данным СБУ, на борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которыми Россия атакует территорию Украины.

В сообщении также отмечается, что ранее подлодка находилась в Севастополе в аннексированном Крыму, но ее переместили в Новороссийск "из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby".

Украинские СМИ со ссылкой на источники также пишут, что военные ударили дронами по нефтедобывающей платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина, принадлежащей компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". В результате атаки якобы повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

В Минобороны России не комментировали эти сообщения.