СБУ сообщила об атаке терминала с дронами в Татарстане

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что утром 9 августа дальнобойные беспилотники атаковали терминал в Татарстане, где хранились ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие к ним.

Склад находится в поселке Кзыл Юл, примерно в 30 километрах от Елабуги — места сборки "Шахедов". На кадрах атаки видно, что дрон поразил здание логистического хаба, возник пожар.

В спецслужбе подчеркнули, что Россия каждую ночь атакует Украину с помощью "Шахедов", поэтому склады таких дронов считаются законной военной целью.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал несколько видеозаписей удара по логистическому терминалу имени Дэна Сяопина возле Кзыл Юла, который, судя по фото из открытых источников, совпадает с местом на видео.

Минобороны России сообщило, что утром 9 августа в Татарстане сбиты три украинских беспилотника. Власти республики сообщили, что обломки дронов обнаружены на строительной площадке в Тукаевском районе. По данным СБУ, именно там находится логистический терминал.

О пострадавших не сообщается.

Власти Татарстана опровергли информацию о том, что дроны атаковали особую экономическую зону "Алабуга", где производится дроны "Шахед".

В Белгородской области сегодня при атаке украинских беспилотников погибли два человека. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в деревне Байцуры Борисовского района дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семейная пара. Муж погиб на месте, жена умерла в больнице.

Также 9 августа в Краснодарском крае в Славянске-на-Кубани в результате падения на автомашину обломков беспилотника, сбитого российской сисиемой ПВО, панения получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Ростове-на-Дону после атаки беспилотника поздно вечером 8 августа введён режим чрезвычайной ситуации. Дрон сдетонировал на уровне 18 этажа, вызвав пожар в нежилой квартире 20-этажного жилого дома. Повреждения получила ещё одна квартира и остекление в доме.

Больше новостей Радио Свобода: