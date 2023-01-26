Скрыть имя. Активы российских чиновников в ЕС и война

В Чехии идентифицировали более 20 тысяч фирм, имеющих связи с Россией и Беларусью. Эта цифра – в два раза больше, чем количество зарегистрированных в стране фирм, когда владелец российского или белорусского происхождения непосредственно указан как бенефициар компании.

Эти выводы содержатся в исследовании, авторы которого – аналитики чешской компании DatLab – выяснили, что среди тех, кто вел в прошлом или продолжает вести бизнес в Чехии, то есть владеет в стране фирмами, есть высокопоставленные российские чиновники, поддерживающие агрессию России против Украины.



Имена этих людей попали в еще один список – чешских частных компаний, на которые распространяются санкции, введенные после того, как Россия начала войну в Украине. В нем – более 50 фирм. Их владельцы сегодня с высоких трибун рассказывают, что в Украине они воюют со странами Запада, якобы продолжающими "уничтожать" Россию, хотя совсем недавно они открывали компании за границей, а некоторые продолжают вести бизнес в том числе в Чехии.

Российские чиновники и их чешские активы Заместитель министра обороны Алексей Криворучко – Intelia Holding s.r.o. Депутат Госдумы Андрей Трифонов – ČKD Blansko Holding a.s., ČKD Blansko Strojírny a.s. ČKD Blansko Small Hydro s.r.o. Активы этих компаний, крупнейших производителей станков и оборудования для гидроэнергетики, были арестованы после введения санкций, однако Трифонов продолжает владеть ими посредством своих родственников, ранее он был членом наблюдательного совета. Депутат Госдумы Хизри Абакаров – Ludda Praha s.r.o., SILVERACT CORPORATION s.r.o. Депутат Госдумы Лев Ковпак – IK Group s.r.o. Депутат Госдумы Виктория Николаева – Nikolaska s.r.o. Депутат Госдумы Владимир Блоцкий – Blackfil S.A. s.r.o. Депутат Госдумы Игорь Ананских – Bugle s.r.o. Депутат Госдумы Александр Бабаков – ALBION CZ spol.s.r.o. Сенатор Вячеслав Тимченко – Inter – Veka s.r.o. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин – Law Bohemia s.r.o.

Авторы исследования в своем поиске основывались не только на открытых источниках, был разработан механизм поиска в том числе по непубличным базам данных. Целью исследования было определить фирмы, которые теперь, после введения санкций из-за войны, не могут участвовать в тендерах с государственным участием, объявленных странами Евросоюза.

"Мы таким образом пытались ответить на вопросы множества чешских компаний, которые объявляют тендеры в Чешской Республике, с кем они могут сотрудничать, – говорит один из представителей DatLab Иржи Скугровец. – Наш список стал формироваться сразу после того, как было объявлено о первых санкционных мерах, когда в списках персональных санкций Евросоюза оказались десятки российских олигархов и чиновников, но их имена были написаны кириллицей. Тогда же был введен запрет на трансакции с компаниями, владельцами которых являются эти люди, и мы дали старт нашему поиску".

– В списке, который был обнародован DatLab, – множество имен людей, поддерживающих войну России в Украине, и даже непосредственно руководящий боевыми действиями заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. На основании каких данных вам удалось выяснить это? Для примера возьму чешскую фирму Intelia Holding s.r.o., которая, согласно вашему списку, принадлежит Криворучко: в чешских открытых реестрах компаний среди владельцев этой фирмы есть несколько российских граждан, но непосредственно имени Криворучко нет, оно фигурировало в этой компании в 2006 году.

– Как с юридической точки зрения, так и с точки зрения аналитики, которой мы занимаемся, очень сложно обнаружить, какие фирмы принадлежат людям из санкционных списков, а какие – их родственникам. Мы руководствовались именами, опубликованными Европейской комиссией, и сопоставляли их с данными о чешских компаниях на основании аналитического механизма, разработанного нами. Это был непростой путь, но мы его прошли. В обнародованном нами списке мы уверены в том, что это – чешские компании, связанные с людьми, в отношении которых были введены санкции как в Евросоюзе, так и в Соединенных Штатах. Мы работаем с десятками разнообразных реестров. И только несколько из них публичные, например, чешский реестр непосредственных владельцев имущества или торговый реестр. Одновременно мы черпали информацию из других реестров, включая коммерческие, где содержится информация как о прямых, так и о непрямых долях владения частных лиц, включая их участие в наблюдательных советах и других органах частных компаний. Мы искали и там. С другой стороны, при поиске мы столкнулись с немалым количеством каверз. Часто указывается другая дата рождения, или же имеется разная транскрипция имени на латинице при переписи с кириллицы, отсутствие отчества в документах, и так далее. Для примера в случае с Олегом Владимировичем Дерипаской мы обнаружили в чешских реестрах по меньшей мере 20 разных способов написания его имени. И нам приходилось придумывать разные виды транскрипций, чтобы обнаружить все его коммерческие активы в Чехии. Так мы поступали в случае со всеми российскими олигархами или чиновниками, находящимися под санкциями. Так нам удалось выявить доли владения в компаниях. Для нас этот процесс оказался непростым, механизм работы мы начали разрабатывать весной этого года.

– В случае с неточной датой рождения или вариантами транскрибирования имени можно ли говорить о том, что эти люди намеренно вносили в документы такие данные, чтобы скрыть свое участие в той или иной компании или же владение недвижимостью?

– Ответ на этот вопрос – однозначно "да". Одновременно бывает и так, что речь идет о разных паспортах, имущество приобретается на паспорт, выданный другим государством, не в России. Разные транскрипции имени как раз и используются для того, чтобы намеренно скрыть собственность. Случалось даже, что в случае с российскими высокопоставленными политиками использовалось вообще другое имя (в подтверждение этого можно вспомнить обвиненных в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которые пользовали в том числе паспортами с другими именами – Руслан Боширов и Александр Петров. – Прим. РС), но нам в некоторых случаях удалось доказать, что речь идет об одном и том же человеке, хотя имена – разные. Мы доказывали это по другим признакам. Я не думаю, что такая ситуация сложилась исключительно из-за санкций, потому что санкции были введены относительно недавно, а ситуация в реестрах отражает и довоенную ситуацию. Наша рабочая гипотеза – множество этих людей стремились просто-напросто скрыть факт, что они владеют активами в Европейском союзе на случай, если в России кто-то поинтересуется этим фактом.

– А что касается российских государственных компаний? Они тоже пользуются механизмами, направленными на то, чтобы скрыть весь объем принадлежащего им имущества?

Целью создания таких цепочек является сокрытие имени реального владельца

– Да, такое происходит. И в случае государственных российских компаний такие схемы обнаружить сложнее. Мы столкнулись в своей практике с чешской компанией VEMEX s.r.o., которой владеет "Газпром" посредством своей немецкой дочерней компании. Но в реестре непосредственных владельцев имущества указан лишь менеджер немецкой компании, а не "Газпром". Чешские государственные органы, пользующиеся этим реестром, когда проверяли, принадлежит ли компания подсанкционному физическому или юридическому лицу, не знали, что речь идет о российском газовом концерне, который не имеет права получать государственные заказы в Евросоюзе. Такая ситуация наблюдается не только в случае частных компаний: например, в Карловых Варах есть несколько гостиниц, доля в которых принадлежит мэрии Москвы. Намного больше путаницы мы наблюдаем в случае компаний, принадлежащих частным лицам. Как раз они используют обширные сети офшорных возможностей, чтобы скрыть, кто на самом деле владеет тем или иным имуществом. Мы сталкивались при составлении наших списков даже с цепочкой из десяти фирм, протянутой через Багамские острова, Кипр, Германию – к недвижимости в Чехии, которой владеет человек, имя которого есть в санкционном списке. И это не единичный случай. Целью создания таких цепочек является сокрытие имени реального владельца.

– Считается, что офшорные компании используются как раз для того, чтобы скрыть имя истинного владельца имущества. Если вы столкнулись с этим, когда составляли свой список, означает ли это, что существуют механизмы получения даже такой закрытой информации?

– Многое зависит от законов, регулирующих такие процессы в той или иной офшорной стране. С такими странами сложнее работать по сравнению, например, с той же Чехией. Найти информацию об офшорных компаниях сложно не только нам, цифровым аналитикам, но и государственным ведомствам. Такие данные можно получить либо законным путем, либо когда опубликованы утечки, например, когда обнародовали "Панамские архивы". В таком массиве информации можно найти связи и показать, что речь идет об имуществе, подлежащем санкционному режиму. Но так происходит не всегда. Если владелец имущества раскошелился на дорогих адвокатов, может статься, что информацию удастся скрыть. Но, даже если это случилось, имущественную структуру может раскрыть чиновник. В Чехии, например, этим занимается Финансовое аналитическое ведомство (ФАВ). Такие ведомства есть чуть ли не в каждой стране мира, а их сотрудники могут направить запрос, например, на Кипр, с просьбой раскрыть информацию о владении той или иной компанией.

– Что происходит сейчас с активами, которые вам удалось обнаружить?

– Необходимо разделять две вещи: наличие имени физического лица в санкционном списке Евросоюза или же в чешском санкционном списке, который формируется сейчас по примеру законов Магнитского. В этом случае все понятно: чешское Финансовое аналитическое ведомство просто арестует такое имущество. Сложнее это происходит, если речь идет лишь о доле в компании, где остальные владельцы не находятся под санкциями – в этом случае ФАВ стремится к тому, чтобы компания продолжала осуществлять свою деятельность вопреки санкциям, но средства от ее деятельности не получал тот, в отношении кого санкции были введены. Но бывает и так, что в органах управления компании действует родственник того, в отношении кого ввели персональные санкции. В таком случае необходимо решение о том, о какой родственной связи идет речь, можно ли говорить о скрытом таким образом имуществе того, кто находится в санкционных списках. Например, если речь идет о супруге, это уже общее семейное имущество и оно подлежит санкционному режиму. Таковы правила, например, в Чехии. В случае, если речь идет о двух братьях, один из которых является депутатом Госдумы, а второй владеет, например, квартирой в Чехии, то в данном случае может идти речь о человеке, не имеющем отношения к участию в войне в Украине. Тогда необходимо проводить более подробное расследование, вводить ли режим санкций против такого лица. Есть еще и третий вариант. Решение о санкциях Евросоюза, в частности, статья 5 этого документа, говорит о том, что в государственных тендерах в Чехии не могут участвовать физические и юридические лица – россияне. В таком случае речь уже не идет о том, находится ли такая компания или частное лицо в санкционном списке, – государственный заказ в странах Евросоюза выполнять такие компании не могут.

– Вы выявили более 20 тысяч таких компаний, имеющих связь с Россией или российскими гражданами. Кто является их владельцами?

– Подавляющее большинство компаний, которые мы выявили в Чехии и которые потенциально могли бы попасть под санкционный режим, в основном компании, которыми управляют из России или они являются собственностью российских граждан. Все они не имеют права получать средства из бюджета стран ЕС и выполнять таким образом государственные тендеры. Но их имущество не будет арестовано, если они не имеют отношения к санкционному режиму. Только 150 компаний из этого списка имеют либо связи с компаниями или частными лицами из санкционного списка, либо непосредственно находятся во владении компаний и лиц, имущество которых должно быть арестовано во исполнение санкций до окончания их действия.

– Треть составленного вами списка активов, которыми российские чиновники и олигархи владеют в Чехии, – это компании, принадлежащие российскому олигарху Олегу Дерипаске. После введения санкций Дерипаска потерял доходы, которые ему приносила крупнейшая строительная компания в ЕС – австрийская Strabag. Собранные вами в списке фирмы имеют отношение к структуре собственности австрийской компании или же речь идет об активах, которые Дерипаска приобретал в том числе в Чехии?

– Это все – имущество Дерипаски в рамках 28-процентного пакета акций фирмы Strabag. Надо сказать, что юристы до сих пор спорят, каким образом применять персональные санкции в отношении этих активов. Пока действует status quo, который, видимо, останется и в будущем: Дерипаске не выплачивают дивиденды, он не имеет права участвовать в управлении компанией. Таким образом, фирма Strabag может продолжить свою коммерческую деятельность, хотя она и находится под санкциями. С моей точки зрения, такой режим является проблемным. Если эта компания будет продолжать получать государственные заказы за миллиарды евро, ее капитализация увеличивается, и таким образом увеличивается имущество Олега Дерипаски. И если однажды будут отменены персональные санкции, что возможно гипотетически, Дерипаска ничего не потеряет. Strabag может продолжать работать в Европе вопреки санкциям.

– В докладах, которые обнародует DatLab, говорится, что государственным ведомствам на основании выводов ваших аналитиков необходимо все же осуществить дополнительную проверку, так как речь может идти о том, что компанией владеет однофамилец того лица, в отношении которого введены персональные санкции. Что касается опубликованного вами списка, можно ли говорить со стопроцентной уверенностью, что речь не идет об однофамильцах тех российских чиновников и предпринимателей, в отношении которых после начала войны введены санкции?

– Да, конечно, в некоторых случаях может идти речь об однофамильцах, когда совпадают и имя с фамилией, и дата рождения. Но в целом мне кажется такое случается нечасто. Мы составляли и намного более обширные списки, и там, конечно, невозможно на сто процентов быть уверенным, что однофамильцев нет. При этом в случае обнародованного списка мы уверены, что именно эти люди владеют именно этими активами. Намного большей проблемой по части соответствия я считаю то, что речь идет об актуальной информации к данному времени, потому что мы не можем отследить изменения прав собственности, если она переоформляется или продается, и т. д. Владелец мог успеть продать свою долю или целую компанию еще до того, как против него были введены персональные санкции. И такое случается, когда, например, ведомства, отвечающие за соблюдение санкционного режима, обращаются к компании с соответствующим решением – человек может подтвердить, что не владеет активом, если принесет нотариальные документы, опровергающие это. Наша компания не государственная, мы черпаем информацию из реестров, но не можем проверить, было ли переоформление имущественных прав. Это может сделать только чиновник.

– Санкции в отношении ответственных за войну российских чиновников вводились постепенно, могли ли некоторые из них подготовиться заранее и переоформить свои доли в компаниях на доверенных лиц?

– Такое может произойти, но большой вопрос – поможет ли это избежать санкций. Сейчас в законодательства стран Евросоюза вводится юридическая ответственность за нарушение санкций. Иными словами, санкционные механизмы уточняют таким образом, чтобы уйти от ответственности в случае санкционных мер было невозможно. Более того, нам под силу технически отследить указанные вами случаи. И по этой причине мы стараемся отследить не только то имущество, которое сейчас находится под санкциями, но и те доли в компаниях, которые принадлежали этим людям в недавнем прошлом. Тем не менее, я пока не готов сказать, каким образом суды будут принимать решения в отношении тех, кто успел продать или переоформить на третьих лиц свои компании незадолго до того, как персональные санкции были введены. Сейчас эти механизмы только обсуждаются.